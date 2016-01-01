

Nokia 2720 Flip تحفة كلاسيكية جديدة .. صور Nokia 2720 Flip تحفة كلاسيكية جديدة .. صور

طرحت شركة HMD المسؤولة عن علامة نوكيا العريقة أحدث إصدار من الهوزاتف الكلاسيكية القابلة للطى، والذى يحمل إسم Nokia 2720 Flip، والذى يعود بتصاميم عهد نوكيا الذهبى من جديد.



وبحسب فون آرينا التقنى، يأتى Nokia 2720 Flip بشاشة قياس أساسية ثياس 2.8 بوصة من نوع TFT، وشاشة خارجية قياس 1.30 بوصة من نفس النوع.



يأتى Nokia 2720 Flip بمعالج ثنائى من نوع Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 بقوة 1.1 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 4 جيجابايت.

ويمتلك Nokia 2720 Flip كاميرا بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم الإتصال اللاسللكى wifi، ويدعم بطارية ضخمة سعة 1500 ميللى أمبير.يمكنك الحصول على Nokia 2720 Flip فى 3 ألوان هى الأسود والرمادى والأحمر، مقابل 106 دولار أمريكى ما يعادل 1700 جنيهًا مصريًا.















