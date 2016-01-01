اشحن وجدد الباقة وتابع استهلاكك.. دليلك الكامل لأكواد شركات المحمول في 2020
توفر شركات الاتصالات المحمولة الأربعة العاملة في مصر خدمة الأكواد المختصرة لإدارة خطوط المحمول التي تصدرها، حيث يمكن لأي مستخدم إدخال كود مختصر إذا ما أراد تجديد الباقة أو متابعة الاستهلاك أو معرفة الرصيد أو الاطلاع على العروض الجديدة.
ويعمل في مصر 4 شركات اتصالات، تقدم خدمة الاتصال المحمول، وهي المصرية للاتصالات WE وفودافون Vodafone وأورنج Orange واتصالات Etisalat، ويبلغ إجمالي خطوط المحمول الحالية 94,9 مليون خط، بحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكواد شركة المصرية للاتصالات WE
معرفة الرقم *688#
الاستعلام عن الرصيد *322#
باقات الانترنت *999#
باقات المكالمات *600#
تجديد باقات المكالمات *600*2#
معرفة الاستهلاك *600*5#
تغيير النظام 111
تحويل الرصيد *551#
إلغاء خدمة الكول تون 777
رسالة الضبط 111
خدمة العملاء 111
أكواد شركة أورنج مصر Orange
معرفة الرقم #119#
الاستعلام عن الرصيد #100#
باقات الانترنت #100#4#
باقات المكالمات #0#
تجديد باقات المكالمات #0#
معرفة الاستهلاك #0#
تغيير النظام #100#
تحويل الرصيد #100#2*
إلغاء خدمة الكول تون Unsub 9999
رسالة الضبط رسالة نصية فارغة إلى 600
خدمة العملاء 110
أكواد شركة فودافون مصر Vodafone
معرفة الرقم *878#
الاستعلام عن الرصيد *868*1#
باقات الإنترنت *2000#
باقات المكالمات *880#
تجديد باقات المكالمات *225#
معرفة الاستهلاك *868*1#
تغيير النظام 880
تحويل الرصيد *868*2*Number*Amount#
إلغاء خدمة الكول تون *055*0#
رسالة الضبط *888*4#
خدمة العملاء 888
أكواد شركة اتصالات مصر Etisalat
معرفة الرقم *947#
الاستعلام عن الرصيد *555# / *888#
باقات الإنترنت *566#
باقات المكالمات *689#
تجديد باقات المكالمات *807#
معرفة الاستهلاك *838#
تغيير النظام 525
تحويل الرصيد *557*Amount*Number#
إلغاء خدمة الكول تون *15*5#
رسالة الضبط 250
خدمة العملاء 333
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