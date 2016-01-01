

اشحن وجدد الباقة وتابع استهلاكك.. دليلك الكامل لأكواد شركات المحمول في 2020 اشحن وجدد الباقة وتابع استهلاكك.. دليلك الكامل لأكواد شركات المحمول في 2020

توفر شركات الاتصالات المحمولة الأربعة العاملة في مصر خدمة الأكواد المختصرة لإدارة خطوط المحمول التي تصدرها، حيث يمكن لأي مستخدم إدخال كود مختصر إذا ما أراد تجديد الباقة أو متابعة الاستهلاك أو معرفة الرصيد أو الاطلاع على العروض الجديدة.



ويعمل في مصر 4 شركات اتصالات، تقدم خدمة الاتصال المحمول، وهي المصرية للاتصالات WE وفودافون Vodafone وأورنج Orange واتصالات Etisalat، ويبلغ إجمالي خطوط المحمول الحالية 94,9 مليون خط، بحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



أكواد شركة المصرية للاتصالات WE

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