

الهاتف OnePlus Concept Phone سيضم كاميرا ” غير مرئية “ الهاتف OnePlus Concept Phone سيضم كاميرا ” غير مرئية “

منذ فترة، أكدت شركة OnePlus أنها ستعرض لنا هاتف ذو مفهوم جديد في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020. لا شيء معروف عن الهاتف، ولكن في مقطع فيديو جديد مثير للإعجاب قامت شركة OnePlus بنشره في حسابها الرسمي على شبكة تويتر، تلمح OnePlus إلى أن هذا الهاتف سيضم كاميرا ” غير مرئية ” وأيضًا ما تُطلق عليه إسم ” تقنية تغيير لون الزجاج “.



الآن، قد تعتقد أنه سيتم إستخدام هذه التكنولوجيا من أجل إخفاء الكاميرا الأمامية وأيضًا للتخلص من القطع في الشاشة، ولكن إذا حكمنا من خلال الفيديو، يبدو أنه سيتم إستخدام هذه التكنولوجيا في الكاميرات الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف فقط. في الأساس، ما يمكننا قوله هو أن شركة OnePlus تحاول إنشاء هاتف ذو مظهر سلس.



عن طريق إخفاء الكاميرات، من المحتمل أن تتخلص من بروز الكاميرات في الواجهة الخلفية من الهاتف، ويمكن أن تساعد تقنية تغيير لون الزجاج في إخفاء الكاميرات في ظروف إضاءة معينة. ومع ذلك، هذا كل ما نعرفه عن الهاتف في الوقت الحالي. عمومًا، قد تكشف لنا شركة OnePlus عن مزيد من المعلومات في معرض CES 2020، لذلك يتعين علينا الإنتظار حتى الأسبوع القادم للحصول على التفاصيل الرسمية.