يبدو أن هاتف Mi 10 الرائد من شاومي سيأتي ببطارية عملاقة يبلغ حجمها حوالي 4800 مللي أمبير، وهذا بالطبع لنسخة Mi 10 الإعتيادي وليس النسخة الرائدة للغاية Pro.
هاتف Mi 10
تأتينا الإشاعة الجديدة من شبكة Weibo الصينية فبحسب الإشاعة فإن هاتف Mi 10 سيأتي ببطارية بسعة تتراوح بين 4800 إلى 4500 مللي أمبير للساعة ( بالطبع قد تختلف النسخ العالمية عن النسخة الصينية بقدر بسيط )
هذه الإشاعات مهمة ومفيدة خاصة ً إذا نظرت إلى إشاعة أخرى سابقة صدرت عن هاتف Mi 10 ولكن هذه المرة نسخة الـ Pro فبحسب ما قالته تلك الإشاعة فإن الهاتف سيتمكن من الوصول إلى نسبة شحن 100% في 35 دقيقة فقط !
هاتف Mi 10
بالطبع هذه الأرقام المذهلة تعتمد على الشحن بإستخدام تقنية شاومي الجديدة الحصرية للشحن السريع التي ستتمكن من شحن هواتفها بقوة 66 واط وهو الشاحن الذي حصل على ترخيص في بداية العام في الصين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إشاعة : هاتف Mi 10 سيأتي ببطارية عملاقة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق