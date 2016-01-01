

إشاعة : هاتف Mi 10 سيأتي ببطارية عملاقة إشاعة : هاتف Mi 10 سيأتي ببطارية عملاقة

يبدو أن هاتف Mi 10 الرائد من شاومي سيأتي ببطارية عملاقة يبلغ حجمها حوالي 4800 مللي أمبير، وهذا بالطبع لنسخة Mi 10 الإعتيادي وليس النسخة الرائدة للغاية Pro.

هاتف Mi 10

تأتينا الإشاعة الجديدة من شبكة Weibo الصينية فبحسب الإشاعة فإن هاتف Mi 10 سيأتي ببطارية بسعة تتراوح بين 4800 إلى 4500 مللي أمبير للساعة ( بالطبع قد تختلف النسخ العالمية عن النسخة الصينية بقدر بسيط )





هذه الإشاعات مهمة ومفيدة خاصة ً إذا نظرت إلى إشاعة أخرى سابقة صدرت عن هاتف Mi 10 ولكن هذه المرة نسخة الـ Pro فبحسب ما قالته تلك الإشاعة فإن الهاتف سيتمكن من الوصول إلى نسبة شحن 100% في 35 دقيقة فقط !



هاتف Mi 10

بالطبع هذه الأرقام المذهلة تعتمد على الشحن بإستخدام تقنية شاومي الجديدة الحصرية للشحن السريع التي ستتمكن من شحن هواتفها بقوة 66 واط وهو الشاحن الذي حصل على ترخيص في بداية العام في الصين.

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أسرع هاتف في الشحن حالياً في العالم هو هاتف Oppo Reno Ace الذي يعتمد على تقنية شحن تعمل بقوة 65 واط وهي تعتبر الأسرع من الهواتف التي صدرت حتى يومنا هذا وهي قادرة على شحن بطارية الهاتف والتي تبلغ حجمها 4000 مللي أمبير في 28 دقيقة.الفارق في الوقت بين الـ Mi 10 و Reno Ace قد يأتي من الفارق في حجم البطارية فإن كانت نسخة البطارية الإعتيادية ستأتي بحجم 4500 مللي أميبر على أقل تقدير فتخيل حجم بطارية النسخة الإحترافية Pro.الشحن السريع للغاية هذا لن يكون حكراً على الكابلات والشواحن السلكية فقط، بل هناك حل شحن سريع لاسلكي بقوة 50 واط الذي من المفترض أن يظهر بشكل رسيم في النصف الثاني من 2020.