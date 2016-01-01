أكد حساب رسمي لشركة هواوي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo أنها سوف تُطلق واجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 لـ 7 هواتف جديدة.
وتعتزم هواوي بدء اختبار أندرويد 10 لأربعة هواتف هواوي وهونر خلال شهر شباط/فبراير المقبل، على أن تبدأ اختبارها لثلاثة هواتف أخرى خلال شهر آذار/مارس القادم.
وأوضحت الشركة أن الهواتف التي ستبدأ اختبار أندرويد 10 في شهر شباط/فبراير 2020 هي: (نوفا 5) nova 5، و(نوفا 5آي برو) nova 5i Pro، و(نوفا 5زد) nova 5z، و(هونر 20إس) Honor 20s. أما الهواتف التي سيبدأ اختبارها في شهر آذار/مارس فهي: (نوفا 5آي) nova 5i، و(إنجوي 10إس) Enjoy 10s، و(هونر 20 لايت) Honor 20 Lite.
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التعليقات على التحديث مستمر.. هواوي تبدأ اختبار أندرويد 10 على 7 من هواتفها
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