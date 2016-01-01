أكد الفيديو الترويجي لحدث سامسونج المرتقب "Samsung Unpacked"، موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتف سلسلة Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Galaxy Fold.
وحسب موقع "xda-developers"، أظهر الفيديو الترويجي المسرب للحدث ما كشفه التقرير الذي نشره المستخدم المسمي @ water8192، عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة تويتر، رسمًا متحركًا يستحوذ على مربعين ملفوفين بالبلاستيك يبرز أسم GALAXY، وفي نهاية الفيديو يظهر تاريخ الحدث وكيفية مشاهدته.
ورغم من أن البيان الصحفي الرسمي الذي يعلن عن Samsung Unpacked 2020 لم ينته بعد، فمن المحتمل أن يتم نشر البيان الصحفي قريبًا مع تأكيد موقع الحدث ووقته، ومن المتوقع أن يعقد هذا الحدث في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في 11 فبراير القادم.
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التعليقات على فيديو مسرب يكشف موعد إطلاق Galaxy S20 و Galaxy Fold 2
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