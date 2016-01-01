

بأربع كاميرات خلفية.. LG تطلق هاتفها الجديد LG G9 .. فيديو وصور بأربع كاميرات خلفية.. LG تطلق هاتفها الجديد LG G9 .. فيديو وصور

كشف موقع Pocketnow أن شركة LG ستصدر هاتف LG G9 وهو أول هاتف لها في 2020 بتقنية 5G ويحتوى على أربع كاميرات خلفية.



ومن المفترض أن يصدر الهاتف في شهر فبراير القادم وتحديد في 23 أو 24 ، ويعتبر الهاتف شبيه بامكانيات هاتف remember the Samsung Galaxy S10، ولم تسرب الشركة أية معلومات عن كاميرات الهاتف.



ويحتوى الهاتف على معالج Snapdragon 865 و ذاكرة وصول عشوائى 6GB RAM وذاكرة قابلة للاتساع ب 128GB .

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وتخلت LG في هواتفها الجديدة ومنها هاتف LG G9 عن خاصية زر التعرف على البصمة التى كانت موجودة في الخلف، حيث تم استبدالها في الأمام.وسيحتوى الهاتف على سلك لسماعات الرأس، وستكون الشاشة بتقنية OLED حيث أنLG متخصصة في تصنيع الشاشات التى تعمل بتقنية OLED، وكان هاتف LG G8 هو أول هاتف تنتجه إل جى بتقنية OLED بدلا من LCD.