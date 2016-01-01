

حتى بدون خدمات جوجل.. هواوي تقترب من بيع 20 مليون وحدة من Mate 30 حتى بدون خدمات جوجل.. هواوي تقترب من بيع 20 مليون وحدة من Mate 30

نشرت وكالة الأنباء الصينية (سينا) Sina تقريرًا يكشف عن حجم مبيعات شركة هواوي من هواتف (ميت 30) Mate 30 في جميع أنحاء العالم، وذلك قبل دخول العام الجديد.



وكانت عملاقة التقنية الصينية قد أعلنت قبل نحو شهر عن بيع 7 ملايين وحدة من هواتف (ميت 30)، والآن أفادت (سينا) بأن العدد بلغ 12 مليون وحدة.



ويُعتقد أن حجم مبيعات هواتف (ميت 30) مثير للإعجاب بالنظر إلى أنها تأتي بدون خدمات جوجل، الأمر الذي حد من انتشارها خارج الصين، كما أنه يعد دليلًا على اقتراب هواوي من تحقيق هدفها، إذ قالت الشركة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي: إنها تعتزم بيع 20 مليون وحدة من هواتف (ميت 30).

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يُشار إلى أن هواوي كانت قد أعلنت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن بيع 100,000 وحدة من النسخة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتفي (ميت 30)، و(ميت 30 برو) في أقل من دقيقة واحدة. كما أعلنت الشركة مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر عن بيع مليون وحدة من (ميت 30)، وذلك خلال بضع ساعات بعد طرحه للبيع في الصين.وأدى الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، وبسببه مُنعت من التعامل مع جوجل، إلى وضع هاتف (ميت 30) – الذي أُعلن عنه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي – في وضع صعب، خاصةً أن الهاتف حُرم من خدمات، وتطبيقات جوجل.ولأن جوجل وخدماتها محظورة أصلًا في الصين، فإن إطلاق هاتف بدون تطبيقات جوجل لا يضره شيئًا هناك، لذا، فقد أعلنت هواوي أنها باعت خلال 3 ساعات فقط مليون وحدة من هاتفي (ميت 30)، و(ميت 30 برو).