سامسونج نجحت في شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف 5G في العام 2019

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › سامسونج نجحت في شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف 5G في العام 2019

صورة الخبر: سامسونج نجحت في شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف 5G في العام 2019
سامسونج نجحت في شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف 5G في العام 2019

سيطرت شركة سامسونج على سوق شبكات الجيل الخامس في العام 2019، فهي كانت مسؤولة عن شحن معظم الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G التي تم شحنها على الصعيد العالمي هذا العام.

من خلال شحنها لأكثر من 6.7 مليون هاتف 5G، فقد إستحوذت شركة سامسونج على حوالي 54 في المئة من إجمالي سوق هواتف 5G، على الأقل وفقا لأحدث الإحصائيات التي حصلنا عليها اليوم من الشركة.

ظهر الهاتف Galax S10 5G بإعتباره أول هاتف 5G من شركة سامسونج في أوائل العام 2019، وتلاه بعد ذلك كل من Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G في خريف العام 2019، وأخيرًا كل من Galaxy A90 5G و Galaxy Fold 5G اللذين تم إطلاقهما مؤخرًا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج ستقوم أيضًا بعرض أول جهاز لوحي مُزود بتقنية 5G في العالم، ونقصد هنا Galaxy Tab S6 5G في الربع الأول من العام 2020.

صورة الخبر: سامسونج نجحت في شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف 5G في العام 2019

المصدر: موقع الكتروني

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سامسونج نجحت في شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف 5G في العام 2019

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60867

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager