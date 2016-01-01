

Galaxy S20 سيكون هو الإسم الرسمي لهاتف سامسونج الرائد المقبل Galaxy S20 سيكون هو الإسم الرسمي لهاتف سامسونج الرائد المقبل

لقد سمعت هذا من قبل، فقد إختارت شركة سامسونج Galaxy S20 ليكون بمثابة الإسم الرسمي لهاتفها الرائد المقبل بدلاً من الإسم المنطقي Galaxy S11. وردتنا هذه المعلومة لأول مرة من المسرب الصيني الشهير Ice Universe، ولقد تم تأكيدها مرة أخرى من قبل نفس المُسرب اليوم.



على ما يبدو، قررت شركة سامسونج تغيير أسماء هواتفها الرائدة القادمة إلى Galaxy S20 Series من أجل تجديد الدماء والبصم على بداية جديدة، وخصوصًا إذا علمنا أننا إستقبلنا العام 2020 للتو.



كانت هواتف Galaxy S20 محورًا للعديد من التسريبات في الأونة الأخيرة. لقد حصلنا مؤخرًا على أدلة تفيد أن الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 سيأتيان مع بطاريات أكبر حجمًا من تلك المستخدمة في هواتف Galaxy S10 الحالية. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا أن هواتف Galaxy S20 الجديدة ستضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل إلى جانب أربع كاميرات إضافية، بما في ذلك كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى خمسة أضعاف.

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وبالعودة إلى تسريب آخر في شهر نوفمبر الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S20 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S20 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S20e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في الشهر الماضي أن الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.عموما، نحن على بعد شهرين تقريبًا من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، ولكننا نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.