

Xiaomi تستعد لإطلاق إصدارات أقوى من الهاتفين Redmi K30 5G و Redmi Note 8 Xiaomi تستعد لإطلاق إصدارات أقوى من الهاتفين Redmi K30 5G و Redmi Note 8

قد تكون العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi في طريقها إلى تقديم إصدارات جديدة من إثنين من أكثر هواتفها الذكية حصدًا للمبيعات. في الواقع، لقد تم رصد نسخة من الهاتف Redmi K30 5G تضم 10GB من الذاكرة العشوائية، في حين تم رصد نسخة أخرى من الهاتف Redmi Note 8 تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، وهي تحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية، TENAA.



بصرف النظر عن الذاكرة الإضافية، لا يوجد شيء جديد، فلا يزال الهاتف Redmi K30 5G يضم المعالج Snapdragon 765G وأربع كاميرات في الخلف وثقبين للكاميرا الأمامية المزدوجة في الشاشة. يحتوي الهاتف Redmi Note 8 أيضًا على أربع كاميرات في الخلف، ولكنه يندرج ضمن فئة الهواتف المتوسطة حيث لا يزال يضم المعالج Snapdragon 665 ويُكلف أقل من 140 دولار أمريكي في الصين.



حاليًا، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الإصدارات الجديدة من الهاتفين Redmi K30 5G و Redmi Note 8، ولكن نتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.