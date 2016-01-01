

لافا الهندية تبدأ عامها الثالث في مصر بإطلاق IRIS 54 لافا الهندية تبدأ عامها الثالث في مصر بإطلاق IRIS 54

بدأت لافا الهندية الشركة الرائدة فى صناعة الهواتف المحمولة الهندية عامها الثالث فى السوق المصرى بإطلاق أحدث هاتف ذكى لها ( إيريس 54 ) وهو هاتف IRIS 54 بمواصفات قياسية وبسعر يعد مفاجأة هى الأولى من نوعها لعملاء لافا فى السوق المصرى وبإنتشار غير مسبوق فى 500 منفذ بيع على مستوى جمهورية مصر العربية .



قال فيكرام سينغ برامار الرئيس التنفيذى لشركة لافا تكنولوجيز أن شركته دائما تركز على فئة الشباب فى السوق المصرى وتسعى لتقديم منتجات من هواتفها بأحدث التقنيات ومنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة حنى يستطيع الشباب أن يستمتعوا بتجارب التصوير والاتصال خاصة وأن معظم الشباب مقبلين على اجازة منتصف العام الدراسى .



وأضاف " فيكرام " أن هاتف لافا الجديد ( ايريس 54 ) تم تجهيزه ا بشاشة كبيرة 5.5 بوصة مع أحدث تكنولوجيا 18: 9 ، وخاصية تفتيح الوجه ، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ومستشعر للطباعة.

قد يعجبك أيضا... loading...

وأضح " فيكرام " أن الجهاز يتم طرحه في السوق مع التركيز على الطلاب والشباب المصريين ومنحهم منتجًا يلبي احتياجات جيل الشباب وبسعر 1025 جنيه .وأشار " فيكرام " إلى أن " ايريس 54 يحتوي على بطارية 3200 مللي أمبير وأحدث نظام أندرويد وسيكون الجهاز متاحًا في 5000 منفذ بيع في جميع أنحاء مصر وسيحمل ضمانًا قياسيًا لمدة عام .