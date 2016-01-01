سامسونج تُسجل تسع علامات تجارية من أجل تعزيز سلسلة هواتف Galaxy A Series

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صورة الخبر: سامسونج تُسجل تسع علامات تجارية من أجل تعزيز سلسلة هواتف Galaxy A Series
سامسونج تُسجل تسع علامات تجارية من أجل تعزيز سلسلة هواتف Galaxy A Series

قامت شركة سامسونج بإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية كجزء من سلسلة Galaxy A Series في العام 2019، ويبدو أن الشركة ليست لديها خطط للتباطؤ في العام 2020، فقد قامت للتو بتسجيل مجموعة من العلامات التجارية من أجل هواتفها الذكية القادمة والتي ستكون جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy A Series، وذلك في كوريا الجنوبية.

وفقا لمجموعة من الصور المنشورة على شبكة تويتر، فقد قامت شركة سامسونج بتسجيل تسع علامات تجارية جديدة من أجل هواتفها الذكية القادمة، وهذه العلامات التجارية التسعة تشمل Galaxy A12 و Galaxy A22 و Galaxy A32 و Galaxy A42 و Galaxy A52 و Galaxy A62 و Galaxy A72 و Galaxy A82 و Galaxy A92.

التفاصيل نادرة حول هذه الهواتف الذكية في الوقت الراهن، ولكن كما هو واضح من أسمائها، فهي ستأتي لخلافة سلسلة هواتف Galaxy A Series التي تم إطلاقها في العام 2019 وستأتي ببعض الترقيات على الأرجح. على أي حال، ينبغي أن تطفو المزيد من المعلومات على السطح في الأسابيع المقبلة.

المصدر: موقع الكترونى

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