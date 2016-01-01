أشار موقع frandroid، المتخصص بشئون التقنية، إلى أن «هواوي» تنوي إطلاق نسخة معدلة من هاتفها القابل للطي Mate X.
ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي، ريتشارد يو، قوله: "إن هواوي تنوي الكشف عن النسخة المعدلة من هواتف Mate X في الربع الأول من العام القادم، وستعرض هذه النسخة في معرض MWC 2020، الذي سيعقد في برشلونة ما بين 24 و27 فبراير".
وتبعا له سيحصل نموذج Mate Xs الجديد على مفصل متحرك أكثر متانة من ذلك الموجود في هواتف Mate X الحالية، كما سيحصل على شاشة بدقة أعلى، ومعالج Kirin 990.
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التعليقات على «هواوي» تكشف عن نسخة متطورة من هاتفها القابل للطي (فيديو)
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