اتفاق ترخيص جديد بين «آبل» و«إماجينيشن تكنولوجى»

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › اتفاق ترخيص جديد بين «آبل» و«إماجينيشن تكنولوجى»

صورة الخبر: اتفاق ترخيص جديد بين «آبل» و«إماجينيشن تكنولوجى»
اتفاق ترخيص جديد بين «آبل» و«إماجينيشن تكنولوجى»

وقعت شركة "إماجينيشن تكنولوجيز" البريطانية اتفاق ترخيص جديد لعدة سنوات مع شركة «آبل» الأمريكية.

وسيحل ذلك الاتفاق محل آخر تم توقيعه مطلع عام 2014، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء ذلك الاتفاق بعد أشهر من نزاع بين الشركتين.

وتنتج «إماجينيشن تكنولوجيز» إحدى القطع الرئيسية التي تدخل في صناعة هواتف آيفون التي تنتجها آبل.

وتعمل شركة آبل على تطوير معالجات رسوميات لأجهزتها بنفسها، وذلك بعد أن كانت تعتمد على شركات أخرى، مثل شركة إيماجينيشن تكنولوجيز Imagination Technologies البريطانية.

يُشار إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية قد نجحت في مجال تصميم وحدات المعالجة المركزية CPU، وذلك بالاعتماد على معالجات قائمة على معمارية «أي آر إم» ARM، لذا فهي تطمح إلى تحقيق استقلالية جديدة في مجال تصميم وحدات معالجة الرسوميات GPU.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اتفاق ترخيص جديد بين «آبل» و«إماجينيشن تكنولوجى»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12093

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager