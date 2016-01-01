في الأسبوع الماضي، قامت شركة Realme بنشر مجموعة من الملصقات الخاصة بالهاتف Realme X50 5G القادم، وهي الملصقات التي كشفت لنا عن تصميم الهاتف من الخلف والكاميرات الأربعة التي سيأتي بها، فضلا عن قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب. اليوم، قامت الشركة الصينية بنشر صورة جديدة، ولكن هذه المرة تُظهر لنا الواجهة الأمامية للهاتف.
كانت شركة Realme قد قامت بنشر صورة تؤكد لنا أن الهاتف Realme X50 5G سيضم شاشة تمتاز بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية المُزدوجة، ولكن الصورة التي نشرتها شركة Realme اليوم تعرض لنا تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Realme X50 5G بشكل أوضح، وتُظهر لنا الإطار النحيف للشاشة في ثلاث جهات – اليسار واليمين والأعلى.
بصرف النظر عن التصميم، فقد حصلنا مؤخرًا على تسريب يستعرض لنا المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X50 5G، وتشمل هذه المواصفات شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.
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التعليقات على الصورة التشويقية الأحدث من Realme تستعرض لنا تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Realme X50 5G
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