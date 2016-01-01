

الهاتف Galaxy M21 يلوح في الآفق، تسريب التفاصيل إلى جانب ألوان Galaxy M11 و Galaxy M31 الهاتف Galaxy M21 يلوح في الآفق، تسريب التفاصيل إلى جانب ألوان Galaxy M11 و Galaxy M31

سامسونج تعمل على مجموعة جديدة من الهواتف المتوسطة التي تنتمي إلى سلسلة Galaxy M Series، وهي الهواتف التي سيتم بيعها أيضًا في المتاجر الفعلية عندما يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام الجديد. وإلى حد الآن، تقول الشائعات أن هواتف Galaxy M11 و Galaxy M21 و Galaxy M31 قادمة في الطريق، وستأتي كما توحي أسماؤها لخلافة كل من Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy M30، على التوالي.



صدر اليوم تقرير جديد يسلط المزيد من الضوء على الهاتف Galaxy M21، وهو التقرير الذي جعلنا نعلم أن هذا الهاتف سيحمل الإسم الرمزي SM-M215F. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التقرير كذلك أن الهاتف Galaxy M21 سيضم 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية على عكس الهاتف Galaxy M20 الحالي الذي يأتي مع 32GB أو 64GB من الذاكرة الداخلية.



التقرير الجديد يشير أيضًا إلى أن الهاتف Galaxy M21 الجديد سيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0، وسيأتي كذلك مع المعالج Exynos 9610 أو Exynos 9611، ومع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية.

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أما عندما يتعلق الأمر بالألوان، فسوف يأتي كل من Galaxy M11 و Galaxy M21 و Galaxy M31 باللونين الأزرق والأسود، وسيتم عرض كل واحد بلون ثالث مختلف. الهاتف Galaxy M11 سيحصل على اللون الأرجواني، وسيحصل الهاتف Galaxy M31 على اللون الأخضر، بينما سيحصل الهاتف Galaxy M31 على اللون الأحمر. وبطبيعة الحال، هناك إحتمال أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق هذه الهواتف الذكية الثلاثة بألوان إضافية أخرى في وقت لاحق بعد الإطلاق.