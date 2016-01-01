

أوبو تطلق هاتفين جديدين بتقنية الجيل الخامس 5G أوبو تطلق هاتفين جديدين بتقنية الجيل الخامس 5G

أطلقت شركة أوبو اثنين من الهواتف الذكية الجديدة، Reno 3 و Reno 3 Pro، مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل Reno 3 Pro الفاخر يأتي مزوداً بشاشة "أولد" قياس 6.5 بوصة وتعمل بدقة وضوح FHD+ وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وينبض بداخل هاتف أوبو الجديد معالج Snapdragon 765G مع ذاكرة عشوائية سعة 8 أو 12 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت.

وتروج شركة أوبو لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل في ثقب على الجانب الأمامي للجهاز، وقامت الشركة الصينية بتركيب أربعة كاميرات على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الفاخر الجديد، حيث يعمل المستشعر الأساسي من شركة سوني بدقة 48 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل، ويعمل المستشعر الرابع بدقة 2 ميغابيكسل لاحتساب بيانات العمق.

وتضم باقة التجهيزات التقنية لهاتف أوبو Reno 3 Pro الجديد بطارية بسعة 4025 مللي أمبير ساعة، مع وجود مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للجهاز، الذي يعتمد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 10.

ويأتي هاتف أوبو Reno 3 العادي بشاشة قياس 6.44 بوصة وبدقة FHD+، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، ويمتاز هاتف أوبو الجديد بكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 64 ميغابيكسل، ويعمل مستشعر الزاوية الواسعة بدقة 8 ميغابيكسل، بالإضافة إلى اثنين من الكاميرات الأخرى بدقة 2 ميغابيكسل من أجل تسجيل لقطات الماكرو وبيانات الأبيض والأسود.

وأشارت شركة أوبو إلى أن سعة ذاكرة عشوائية تبلغ 8 أو 12 جيجابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت، ويزخر هاتف أوبو Reno 3 الجديد ببطارية سعة 4025 مللي أمبير ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع 30 وات مثل الموديل الفاخر.