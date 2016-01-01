إختبار عمر بطارية +Galaxy S10 مع تغيير دقة الشاشة

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إختبار عمر بطارية +Galaxy S10 مع تغيير دقة الشاشة

في وقت من الأوقات، كان هناك سباق لإنشاء الهواتف الذكية الأعلى دقة. في الحقيقة، في وقت من الأوقات، بدا الأمر وكأننا نتوقع أن تصبح الهواتف الذكية المُزودة بشاشات 4K هي المعيار الجديد، ولكن قررت الكثير من الشركات التوقف في حدود دقة QuadHD، مع وجود عدد قليل فقط من الهواتف الذكية المُزودة بشاشات 4K.

السبب في أننا لا نرى شاشات 4K على هواتفنا الذكية، على الأقل حتى الآن، قد يعود إلى مشاكل البطارية، حيث من الواضح أن الشاشات العالية الدقة تحتاج إلى المزيد من الطاقة، وبالتالي فإن السؤال هو، ما هو مقدار الطاقة التي ستستنزفها الهواتف في حالة إذا كنت تستخدم هاتف ذات دقة أعلى بدلاً من هاتف مماثل ذات دقة أقل؟ حسنًا، هذا ما تُحاول قناة PhoneBuff إكتشافه في إختبار البطارية الجديد.

في مقطع فيديو على اليوتيوب، قارنت قناة PhoneBuff عمر بطارية الهاتف +Galaxy S10 من خلال مقارنة واحد يستخدم شاشة بدقة +QuadHD مع واحد آخر يستخدم دقة +FullHD. يُحاول الإختبار معرفة الفرق في الطاقة المستهلكة من قبل الهاتفين في حالة إذا تم إستخدامهما بطريقة مماثلة.

ما يثير الإهتمام هو أنه في هذا الإختبار، يبدو أنه لم يكن هناك فرق ملموس تقريبًا بين عمر البطارية في كلا الهاتفين. يبدو أن كلا الجهازين يستنزفان الطاقة بنفس المعدل تقريبًا، فقد نفدت الطاقة في الهاتف الذي يستخدم دقة +FullHD قبل دقيقة واحدة تقريبًا من الهاتف الذي يستخدم دقة +QuadHD.

المصدر: موقع الكترونى

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