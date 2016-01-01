

ماذا ستقدم لنا أبل في 2020 ؟ ماذا ستقدم لنا أبل في 2020 ؟

كان عام 2018 سيئاً للغاية لأبل وتراجعت عائدات الشركة بشكل كبير وخاصة الآي فون ثم جاء 2019 لتعود أبل لمسارها الصحيح وتتحسن عائداتها من غالبية القطاعات؛ وها نحن نبدأ عام 2020 والتي تقول التقارير أن أبل تنوي إطلاق عدد ضخم من المنتجات فيه وستصل بأعداد الأجهزة وتنوعها لمستوي غير مسبوق. في هذا المقال نتعرف سوياً ماذا تخطط لنا أبل في عام 2020.



قبل أن نبدأ

هذا المقال مبني على الشائعات والأخبار المسربة وكذلك تحليلات وتوقعات فريق آي-فون إسلام؛ ليست أخبار رسمية معلنه لذا فربما لا يتحقق كل المذكور. وربما يتغير الترتيب؛ في هذا المقال نتوقع أن هناك 3 مؤتمرات تعقدها أبل خلال العام وفي كل منهم نتحدث ماذا سوف نرى. وبالطبع جميع الصور في المقال هى صور تخيلية.



مؤتمر الربع الأول

يتوقع أن تعقد أبل مؤتمر في شهر مارس تقريباً لتكشف فيه عن عدد من منتجاتها الجديدة وهى:

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◉ آي-فون SE2/9 : هاتف اقتصادي من أبل يفترض أن يكون الجيل الثاني من SE وهناك أخبار قالت أن أبل ستطلق عليه الآي فون 9. الهاتف سيكون بشكل أساسي هو الآي فون 8 لكن مع تحديثه وإضافة معالج A13 الخاص بالآي فون 11 وكذلك زيادة الذاكرة لتصبح 3 جيجا أي مثل الموجودة في Xr ونقل كاميرا Xr له. أي سيصبح الهاتف وكأنه الآي فون Xr لكن بمعالج الآي فون 11 ويتم وضعهم في حجم الآي فون 8. الهاتف يتوقع أن يصدر بسعر 400$ لسعة 32 جيجا و 500$ لسعر 128 جيجا. من المفترض أن يأتي الهاتف بالبصمة التقليدية التي تخلت أبل عنها في أجهزتها الحديثه لكن إضافة الـ FaceID للآي فون الاقتصادي سوف تزيد سعره وتجعله ليس اقتصادياً وبهذا يفقد الهدف منه.◉ الآي باد برو: العام الماضي لم تقدم أبل على تحديث الآي باد برو وبهذا يظل آخر تحديث هو الذي صدر نهاية 2018؛ المصادر قالت أن سبب عدم التحديث هو أن أبل تجري حالياً التطوير الأكبر في تاريخ الآي باد حيث سيتم تطوير الشاشة (أخبار ليست قوية قالت أنها ستصبح OLED لكن هذا صعب لأنه سيزيد التكلفة والسعر بشكل ملحوظ) وسيتم التخلي عن الكاميرا الأحادية التي تصاحب الآي باد منذ 10 سنوات لنرى كاميرا ثلاثية. وستضع أبل حساسات للعمق والـ TOF ويحصل الآي باد على إمكانية التصوير ثلاثي الأبعاد أو مزايا من هذا القبيل (أي ستركز أبل على الكاميرا وعالم AR/VR).◉ الـ AirTags: منتج أصبحنا جميعاً نعلم أنه متوفر الآن لدى أبل؛ إنها ال Tiles؛ قرص صغير يتم تعليقه على أي شيء تخاف أن تفقده لتحصل على الإشعارات إذا ابتعدت عنه.مؤتمر WWDCيعد تقريباً هو المؤتمر الوحيد الذي نعلم بموعده بشكل شبه مؤكد 99% وهو يوم الإثنين 8 يونيو 2020. في هذا المؤتمر تعلن أبل عن تحديث لكل أنظمة التشغيل الخاصة بها وأحياناً تكشف عن منتجات جديدة تكون ضمن عائلة Mac. وهذا العام لا يتوقع أن يكون استثنائياً لأن هناك حاسب مهم ينتظر التحديث وهو iMac Pro والذي لم يحصل على تحديثات منذ إطلاقه نهاية 2017. في الظروف التقليدية يجب أن ترقيه أبل في مؤتمر الربع الأول لكن يتوقع أن تؤخر الترقية لتفسح أكبر مجال أمام Mac Pro وتؤخر تحديث iMac Pro لـ WWDC وربما يتأخر أكثر لمؤتمر الآي فون. أو تقرر أبل تحديث هامشي وتطلقه بلا مؤتمرات وهذا غير منطقي أن حاسب يمكن أن يصل سعره لـ 15 ألف دولار يحدث بشكل هامشي.بالنسبة للأنظمة فمن المتوقع أن يكون الأمر تقليدي وهو التركيز على تحسين الأداء والسرعة والمزيد من التقارب بين أنظمة أبل المختلفة وكذلك افساح المجال أكثر أمام المطورين.مؤتمر الربع الثالث (الآي فون)أهم مؤتمر لدى أبل والذي تطلق فيه أجهزة تدر عليها ثلثي عائدات الشركة من العتاد. إنه مؤتمر شهر سبتمبر الخاص بالآي فون والذي يتوقع أن يكشف فيه عن التالي:◉ الآي فون 12: أو أي كان الاسم ويتوقع أن تحافظ أبل على الحجم 6.1 بوصة الخاص بالآي فون 11 الحالي؛ وسيحصل على تحسينات في الأداء وربما دعم 5G (غير مؤكد).◉ الآي فون 12 برو: النسخة الأعلى وخليفة 11 برو الحالي ويتوقع أن تعدل أبل الأحجام حيث ستم تصغير حجم الآي فون 12 برو ليصبح 5.4 بوصة (حالياً 11 برو حجمه 5.8 بوصة) أما الآي فون 12 برو ماكس فسيتم زيادة حجم ليصبح 6.7 بوصة (حجمه 11 برو ماكس حالياً 6.5 بوصة). الهواتف ستأتي بدعم 5G بشكل شبه مؤكد وسيتم تطوير كل شيء في الأجهزة سواء السرعة أو التصوير أو ربما حجم النتوء ليصبح أصغر.◉ الآي باد الاقتصادي: لدى أبل 2 آي باد فئة اقتصادية الأول هو الآي باد 7 والذي يأتي بشاشة 10.2 بوصة والآي باد Air 2019 والذي يأتي بشاشة 10.5 بوصة. يتوقع أن يأتي الآي باد 8 بمواصفات قريبه داخلياً من الموجودة في Air 2019 بينما يحصل الآي باد Air 2020 على مواصفات الآي باد برو 2018 عدا كاميرا FaceID التي ربما إن قامت أبل بتطويرها أن تضيف الجيل الأول منها في Air لكن إن لم تتطور فلن نراها.ماذا عن النظارة؟كانت الأخبار في الماضي تتحدث أن النظارة أو منتج الرأس قادم في 2020 ثم بدأت شائعات كثيرة تقول أن أبل ستؤخر الإطلاق إلى 2021. صراحة نحن نميل للنقطة الأولى وهى أنها ستكشف عنها خلال 2020 وغالباً ستكون في مؤتمر WWDC ضمن مزايا جديد ستصدر في iOS 14 خاصة بالـ AR/VR ثم تؤخر أبل إطلاق الجهاز ربما لنهاية العام.السماعاتخلال 2020 نتوقع أن تقوم أبل بتحديث سماعة HomePod وإطلاق نسخة جديدة كلياً؛ ويتوقع أيضاً وبشدة أن نرى إصدار آخر منها Mini/Lite يكون بحجم أصغر وسعر أقل؛ كانت هناك شائعات سابقاً تقول أن أبل سوف تطلق هذا الإصدار تحت شعار Beats وليس أبل لكن لا تزال هذه شائعات لكن الأمر الشبه مؤكد أننا سنرى تغيير جذري في السماعة.أما سماعات الرأس AirPods فقامت أبل بتحديثها مؤخراً لذا فإن أقدمت على تحديث جديد سيكون نهاية 2020 وسيركز على تحسين الصوت والبطارية وتوفير مزايا جديدة مثل ترجمة فوري بواسطة سيري أسوة بجوجل أو مزايا تقنية أخرى (سوفتوير وليس هاردوير لكنها ستكون حصرية للسماعات الجديدة).أخبرنا توقعاتك عن عام 2020 ومنتجات أبل؟ وهل تتوقع أن يكون هناك مفاجأة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.