واتسآب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة بداية من اليوم

من المنتظر أن يتوقف تطبيق التراسل الفوري الشهير واتس آب عن العمل على الهواتف التي تعمل على نظام تشغيل ويندوز موبايل اعتبارًا من اليوم 31 ديسمبر، وبحسب المدونة الرسمية لواتس آب، فقال التطبيق “لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر، 2019 “، وعلاوة على ذلك، سيتم إزالة تطبيق واتس آب من متجر مايكروسوفت أيضا، وهو ما يعني أن مستخدمي ويندوز لن يتمكنوا من استخدام التطبيق بعد الآن.
ووفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة على مدونة واتس آب، قد تتوقف بعض ميزات واتس آب عن العمل في أي وقت على هواتف ويندوز لأن واتس آب لم يعد يتطور بنشاط لأنظمة التشغيل التابع لمايكروسوفت، كذلك من المنتظر إنهاء دعم الإصدارات القديمة من نظامي التشغيل أندرويد وiOS.
وفيما يتعلق بالموعد النهائي لمستخدمي Apple iPhone الذين يستخدمون iOS 8 وأجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار 2.3.7، فإن ذلك الموعد هو 1 فبراير 2020، وبعد ذلك، سينهي واتس آب الدعم على هذه الأجهزة، إذ لم يعد بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية الذين يستخدمون iOS 8 أو إصدار سابق وأندرويد 2.3.7 أو قبل نظام التشغيل إنشاء حسابات جديدة.
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