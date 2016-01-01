

سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series وسماعات Oppo Enco Free أصبحت متوفرة الآن للشراء سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series وسماعات Oppo Enco Free أصبحت متوفرة الآن للشراء

الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro واللذان أعلنت عنهما شركة Oppo في الأسبوع الماضي أصبحا متوفرين الآن للشراء في الصين من خلال الموقع الرسمي لشركة Oppo، ومن خلال المتجرين الإلكترونيين JD.com و TMall. وبصرف النظر عن الهاتفين، فقد بدأت شركة Oppo كذلك اليوم بعرض سماعاتها اللاسلكية Oppo Enco Free الجديدة التي أعلنت عنها بدورها في الأسبوع الماضي للبيع في الصين مقابل 100 دولار أمريكي.



وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد قامت شركة Oppo بعرض الهاتف Oppo Reno 3 للبيع مقابل 485$ لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 530$ لنسخة 12GB/128GB، بينما عرضت الهاتف Oppo Reno 3 Pro للبيع مقابل 570$ لنسخة 8GB/128GB، وما يعادل 640$ لنسخة 12GB/256GB.



كما سبق وأشرنا، فقد قامت شركة Oppo بالكشف رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في الأسبوع الماضي وهي السلسلة التي تضم حتى الآن الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro مع العلم بأن كلاهما يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G. وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 3 Pro، فهو يضم المعالج Snapdragon 765G، بينما يضم الهاتف Oppo Reno 3 المعالج Mediatek Dimensity 1000L.

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Oppo Reno 3 Proبالنسبة للهاتف Oppo Reno 3 Pro، فهو يضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم 100% من التدرج اللوني DCI-P3 و +HDR10.الهاتف Oppo Reno 3 Pro يضم كذلك كاميرا مقربة بدقة 13 ميغابكسل في الخلف توفر تقريبًا بصريًا قدره ×2 وتقريبًا هجينًا قدره ×5. هذا الهاتف يضم أيضا كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميغابكسل.يأتي الهاتف Oppo Reno 3 Pro أيضًا مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وتقول شركة Oppo أنها واثقة من أن هذه البطارية قادرة على التعامل مع الطاقة الكبيرة التي تحتاج إليها تكنولوجيا 5G. وبصرف النظر عن البطارية، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.الهاتف Oppo Reno 3 Pro سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المتدرج والأرجواني المتدرج والأبيض اللؤلؤي.Oppo Reno 3أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 3، فهو يضم نفس شاشة OLED المستخدمة في الهاتف Oppo Reno 3 Pro بإستثناء أن الهاتف Oppo Reno 3 يضم الكاميرا الأمامية في القطع الذي يتخذ شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.الهاتف Oppo Reno 3 يضم كذلك مستشعر بدقة 64 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية، فضلا عن مستشعر أحادي اللون في الكاميرا الثالثة، بينما تم تخصيص الكاميرا الرابعة والأخيرة لإلتقاط الصور المضببة الخلفية.المعالج Mediatek Dimensity 1000L المستخدم في هذا الهاتف يضم أربعة أنوية Cortex-A77، وأربعة أنوية Cortex-A55 أخرى، بينما يضم معالج الرسوميات Mali-G77. وتقول شركة MediaTek بأن هذا هو أسرع معالج يدعم نطاق Sub-6GHz 5G لأنه يستطيع بلوغ سرعة 4.7Gbps ويدعم معظم الشبكات إبتداء من 2G وصولاً إلى 5G.تقول شركة Oppo بأن الهاتف Oppo Reno 3 سيكون أسرع بنسبة 20 في المئة من أي منصة تستخدم أنوية Cortex-A76، وسيكون أذكى أيضًا. وبصرف النظر عن ذلك، فقد كشفت لنا شركة Oppo أيضًا أن الهاتف Oppo Reno 3 سيضم بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.الهاتف Oppo Reno 3 سيكون بدوره متوفرًا بنفس ألوان الهاتف Oppo Reno 3 Pro.Oppo Enco Freeأما بخصوص سماعات Oppo Enco Free الجديدة، فهي تضم مكبرات للصوت بحجم 13.4mm ولديها نطاق إستجابة للتردد من 16Hz إلى 20KHz. وعلاوة على ذلك، فهي تأتي مع نظام تحديد الموقع FPC، ومع مكونات أخرى تساعد السماعات على تقديم صوت أفضل. وكما تلاحظون في الصور، فهذه السماعات تمتاز بتصميم نصف داخلي ولكنها تأتي أيضًا مع رؤوس سيليكونية بثلاثة أحجام مختلفة لكي تتناسب مع مختلف أشكال الأذن. تزن هذه السماعات 4.6 جرام لكل منها، وتحمل شهادة IPX4، مما يعني أنه يمكنك إرتداؤها أثناء التمرين دون الحاجة إلى القلق بشأن العرق.تدعم سماعات Oppo Enco Free الجديدة الإتصال الصوتي وتتميز بتكنولوجيا إلغاء الضوضاء من أجل إجراء مكالمات واضحة ونقية. هناك أيضًا تقنية مزامنة البلوتوث لنقل الصوت بشكل متزامن في كلتا السماعتين، وتعد شركة Oppo بسرعة إستجابة لا تقل عن 120 جزء من الثانية.تأتي سماعات Oppo Enco Free مع تقنية البلوتوث 5.0 وتستطيع الإقتران بالأجهزة من مسافة تصل إلى 10 أمتار. هذه السماعات تضم بطارية بسعة 31mAh وتأتي مع علبة بلاستيكية تُشحن من خلال منفذ USB Type-C وتوفر ما يصل إلى 15 ساعة من وقت المكالمات و25 ساعة من تشغيل الموسيقى مع 50% من مستوى الصوت. من دون العلبة والتي تضم بطارية بسعة 410mAh، ستحصل على ثلاث ساعات من وقت المكالمات وخمس ساعات من تشغيل الموسيقى.تحتوي علبة الشحن على مؤشر LED في المقدمة وزر للإقتران على الجانب الأيمن. وبمجرد ربط السماعات مع هاتفك الذكي، فإنها تقترن على الفور بمجرد فتح علبة الشحن. وتجدر الإشارة إلى أن سماعات Oppo Enco Free تدعم إيماءات السحب للتحكم في الموسيقى. يمكنك سحب إصبعك فوق سماعات الأذن اليمنى واليسرى لضبط مستوى الصوت وتغيير الأغاني، على التوالي. يمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا على سماعات الأذن للرد على المكالمات أو تشغيل وإيقاف الموسيقى مؤقتًا.عمومًا، سيتم عرض سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والزهري والأسود، وبسعر 699 يوان صيني، وهو ما يُعادل 100 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية