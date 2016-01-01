كشفت علامة أوبو الصينية الشهيرة عن الفيديو الدعائى لأيقونتها المنتظرة Oppo F15، والتى تأتى بتصميم جديد كليًا مشابه للنسخة السابقة Oppo A91، والتى ستحل محل Oppo F11 فى الأسواق.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، أظهر الفيديو الدعائى البالغ مدته 30 ثانية فقط تصميم الهاتف المنتظر كشفه بعد أيام معدودة فى الصين أولًا، ومن ثم لباقى الأسواق العالمية.
ويمتلك Oppo F15 معالجا من نوع Helio P70 ثمانى النواة، مع شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية عرض Full HD+.
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التعليقات على تحفة بتصميم جديد.. الكشف عن الفيديو الدعائى لـ Oppo F15.. شاهد
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