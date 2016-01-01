ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور

صورة الخبر: ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور
ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور

ينتظر هاتف ZTE Axon 10s Pro 5G للظهور فى الربع الأول من العام الجديد 2020، والذى سينافس بقوة فى فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيأتى Axon 10s Pro بمعالج قوى من نوع Snapdragon 865 ثمانى النواة، مع مودم من نوع Snapdragon X55 للإتصال بتقنية الجيل الخامس 5G.

ويمتلك Axon 10s Pro 5G شاشة قياس 6.47 بوصة، مع بطارية مميزة بقوة 3900 ميللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع.

ولعشاق التصوير يوفر Axon 10s Pro 5G كاميرا ثلاثية بقوة 48 و 20 و 8 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 20 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

كما يتواجد قارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكى.

صورة الخبر: ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18378

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager