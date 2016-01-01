

ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور ZTE Axon 10s Pro 5G ينتظر الظهور رسميًا للنور.. صور

ينتظر هاتف ZTE Axon 10s Pro 5G للظهور فى الربع الأول من العام الجديد 2020، والذى سينافس بقوة فى فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيأتى Axon 10s Pro بمعالج قوى من نوع Snapdragon 865 ثمانى النواة، مع مودم من نوع Snapdragon X55 للإتصال بتقنية الجيل الخامس 5G.



ويمتلك Axon 10s Pro 5G شاشة قياس 6.47 بوصة، مع بطارية مميزة بقوة 3900 ميللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع.

ولعشاق التصوير يوفر Axon 10s Pro 5G كاميرا ثلاثية بقوة 48 و 20 و 8 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 20 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.كما يتواجد قارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكى.



