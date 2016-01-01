

إشاعة جديدة تكشف عن السعة المحتملة لبطارية الهاتف Xiaomi Mi 10 إشاعة جديدة تكشف عن السعة المحتملة لبطارية الهاتف Xiaomi Mi 10

الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi، والذي من المفترض أن يحمل إسم Xiaomi Mi 10 لا يزال غامضًا. حتى الآن رأينا المؤسس المشارك للشركة، السيد Lin Bin يذكر الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro على وسائل التواصل الإجتماعي. وبطبيعة الحال، هذا ينطبق على الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك، فقد تأكد قدوم الهاتف Xiaomi Mi 10 أيضًا عندما تم الإعلان عن المعالج Snapdragon 865 من قبل شركة كوالكوم، وهو المعالج الذي سيكون القلب النابض في الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro.



أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت اليوم معلومة جديدة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تُلمح إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم بطارية بسعة تتراوح بين 4500mAh و 4800mAh. وبصرف النظر عن سعة البطارية، فقد سمعنا كذلك في الأسبوع الماضي أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيأتي مع تقنية متقدمة للشحن السريع تسمح بشحن بطارية الهاتف من 0 إلى 100% في غضون 35 دقيقة فقط مع العلم بأنه تم رصد الشركة الصينية تقوم بتقديم شاحن بقوة 65W للهيئات التنظيمية الصينية من أجل المصادقة عليه.



على سبيل المقارنة، الهاتف Oppo Reno Ace من شركة Oppo يضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، وهي البطارية التي يمكن شحنها بالكامل في غضون 28 دقيقة فقط. وبطبيعة الحال، هذا زمن أقل من الزمن المقترح لشحن بطارية الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، وهذا ما يلمح إلى أن هذا الأخير سيضم بطارية بسعة أكبر من سعة بطارية الهاتف Oppo Reno Ace، وسرعة شحن تقل أو تعادل 65W.

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بطبيعة الحال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن. ومع ذلك، نحن نأمل أن نحصل على بعض التفاصيل الرسمية من شركة Xiaomi مباشرة بشأن هاتفها الرائد المقبل.