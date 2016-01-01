في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة جوجل بإطلاق Google Pixel 3a. قامت شركة جوجل بإطلاق هذا الهاتف ليكون بمثابة بديل إقتصادي للهاتف Google Pixel 3 الرائد الذي تم إطلاقه في العام 2018. إستنادًا إلى المراجعات، يبدو أن الكثيرين يُقدرون جهود جوجل لمحاولة إنشاء نسخ إقتصادية من هواتفها الذكية الرائدة.
أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أن شركة جوجل تستعد للإقدام على نفس الخطوة في العام 2020، فقد تقوم شركة جوجل بإطلاق الهاتف Google Pixel 4a ليكون بمثابة البديل الإقتصادي للهاتف Google Pixel 4 الحالي. الآن، بفضل التعاون بين OnLeaks و 91Mobiles، أصبحنا نعرف كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4a من مختلف الزوايا.
ووفقا للصور الحاسوبية التي تم إنشاؤها، يبدو أن Google Pixel 4a لن يختلف كثيرًا من حيث التصميم عن الهاتف Google Pixel 4 الحالي، على الرغم من أنه سيأتي ببعض التغييرات الهامة مثل إمتلاكه لثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وكاميرا واحدة في الخلف، فضلا عن الإحتفاظ بمنفذ السماعات 3.5mm.
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التعليقات على تسريبات تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4a من مختلف الزوايا
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