لقد كان ZTE Axon 10 Pro واحدًا من الهواتف الرائدة الإقتصادية المميزة هذا العام بالنظر إلى المواصفات التقنية التي يوفرها والسعر المطلوب. ومع ذلك، فهو لم يكن ناجحًا من حيث المبيعات، مثل بعض منافسيه.
ومع ذلك، لم تنس شركة ZTE الهاتف ZTE Axon 10 Pro وبدأت اليوم في إصدار تحديث Android 10 لهذا الهاتف. هذا التحديث الجديد يجلب معه أيضًا واجهة MiFavor 10 الأحدث من شركة ZTE، والتي أعلنت عنها بشكل رسمي في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
بغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10 نفسه، فواجهة MiFavor 10 الأحدث من شركة ZTE تأتي مع مجموعة من التغييرات على مستوى الأيقونات، ومع الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن إضافة المزيد من الثيمات والخلفيات للنظام، وإجراء بعض التغييرات على نظام الإشعارات من خلال إضافة الإشعارات العائمة.
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التعليقات على الهاتف ZTE Axon 10 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MiFavor 10
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