الهاتف ZTE Axon 10 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MiFavor 10

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › الهاتف ZTE Axon 10 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MiFavor 10

صورة الخبر: الهاتف ZTE Axon 10 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MiFavor 10
الهاتف ZTE Axon 10 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MiFavor 10

لقد كان ZTE Axon 10 Pro واحدًا من الهواتف الرائدة الإقتصادية المميزة هذا العام بالنظر إلى المواصفات التقنية التي يوفرها والسعر المطلوب. ومع ذلك، فهو لم يكن ناجحًا من حيث المبيعات، مثل بعض منافسيه.

ومع ذلك، لم تنس شركة ZTE الهاتف ZTE Axon 10 Pro وبدأت اليوم في إصدار تحديث Android 10 لهذا الهاتف. هذا التحديث الجديد يجلب معه أيضًا واجهة MiFavor 10 الأحدث من شركة ZTE، والتي أعلنت عنها بشكل رسمي في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

بغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10 نفسه، فواجهة MiFavor 10 الأحدث من شركة ZTE تأتي مع مجموعة من التغييرات على مستوى الأيقونات، ومع الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن إضافة المزيد من الثيمات والخلفيات للنظام، وإجراء بعض التغييرات على نظام الإشعارات من خلال إضافة الإشعارات العائمة.

هذه الواجهة الأحدث من شركة ZTE حصلت كذلك على ميزة Smart Screen Recognition التي تعمل على معاينة محتوى الشاشة بسرعة من خلال الضغط عليها بإستخدام إصبعين، فهذه الميزة بإمكانها التعرف على النصوص والصور وإعطائك خيارات التعديل والبحث عن منتجات مماثلة. وإلى جانب ذلك، تدعي شركة ZTE أنه يمكن للمستخدمين مع واجهة MiFavorOS 10 الجديدة التحكم في واجهة النظام عن طريق الأوامر الصوتية.

بالإضافة إلى هذه الميزات الرئيسية، فهناك العديد من الميزات الأخرى في واجهة MiFavorOS 10 أيضًا، مثل التعرف على المستندات وتصحيح الزاوية والتصنيف التلقائي للصور وميزة مكالمة الطوارئ الجديدة.

عمومًا، تحديث Android 10 متوفر حاليًا للهاتف ZTE Axon 10 Pro في الصين. ومع ذلك، نحن نأمل أن يشق طريقه لملاك هذا الهاتف في المزيد من البلدان في المستقبل القريب.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الهاتف ZTE Axon 10 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MiFavor 10

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81970

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager