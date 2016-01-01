نشر حساب @Onleaks المتخصص في التسريبات التقنية على تويتر، صورة جديدة تكشف عن تصميم الكاميرات الخلفية للهاتف المنتظر سامسونج جالاكسي إس11.
وشهدت الأيام الأخيرة، خلافات حادة بين المهتمين بأسرار وتسريبات الأخبار التقنية، حول كاميرات سامسونج جالاكسي إس11، غير أن تسريبات @OnLeaks تحسم الجدل. وتظهر في الصورة 4 عدسات خلفية، 3 في صف واحد والرابعة بجوار الفلاش.
ووفقا لحساب @OnLeaks فإن هذه الصورة مؤكدة لهاتف (جالاكسي إس11 بلس).
الصورة المسربة لعدسات جالاكسي إس 11
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التعليقات على تسريبات.. صورة شبه مؤكدة لهاتف سامسونج جالاكسي إس 11
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