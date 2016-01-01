تسريبات.. صورة شبه مؤكدة لهاتف سامسونج جالاكسي إس 11

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صورة الخبر: تسريبات.. صورة شبه مؤكدة لهاتف سامسونج جالاكسي إس 11
تسريبات.. صورة شبه مؤكدة لهاتف سامسونج جالاكسي إس 11

نشر حساب @Onleaks المتخصص في التسريبات التقنية على تويتر، صورة جديدة تكشف عن تصميم الكاميرات الخلفية للهاتف المنتظر سامسونج جالاكسي إس11.

وشهدت الأيام الأخيرة، خلافات حادة بين المهتمين بأسرار وتسريبات الأخبار التقنية، حول كاميرات سامسونج جالاكسي إس11، غير أن تسريبات @OnLeaks تحسم الجدل. وتظهر في الصورة 4 عدسات خلفية، 3 في صف واحد والرابعة بجوار الفلاش.

ووفقا لحساب @OnLeaks فإن هذه الصورة مؤكدة لهاتف (جالاكسي إس11 بلس).

كانت تقارير إخبارية أفادت أن سامسونج تعتزم تبكير موعد الإعلان عن هواتف (جالاكسي إس11)، والجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي جالاكسي فولد 2. ومن المرجح أن يكون ذلك في مؤتمر استثنائي بالولايات المتحدة في 11 فبراير.

صورة الخبر: تسريبات.. صورة شبه مؤكدة لهاتف سامسونج جالاكسي إس 11
الصورة المسربة لعدسات جالاكسي إس 11

المصدر: مصراوى

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