سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي في فبراير

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي في فبراير

صورة الخبر: سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي في فبراير
سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي في فبراير

من المقرر أن تطلق شركة سامسونج للإلكترونيات هاتفًا ذكيًا جديدًا قابل للطي في شباط/فبراير المقبل وذلك قبل إصدار هاتفها المنتظر جالاكسي إس 11 الرائد العام المقبل، وفق ما أفادت به مصادر بالشركة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية تجري حاليًا محادثات مع شركات الهاتف المحمول الثلاث في البلاد لإطلاق هاتفها الذكي الثاني القابل للطي محليا داخل البلاد، بهدف إطلاقه في شباط/فبراير.

وأضافت المصادر أن الشركة ستنظم حدثها في الولايات المتحدة في منتصف شهر شباط/فبراير، حيث ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول الهاتف القابل للطي الجديد. وسيكون النموذج القابل للطي متاحًا للبيع بسعر متوقع 1000 دولار تقريبا.

ورفضت سامسونج للإلكترونيات التعليق على موعد إصدار الهاتف الذكي الجديد القابل للطي .

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الشركة هاتفها "جالاكسي فولد" الذي يحتوي على شاشة بحجم 3ر7 بوصة يمكن للمستخدمين طيه مثل كتاب.

من المتوقع أن أن يكون الهاتف الذكي الجديد، الذي لم يتحدد اسمه بعد، مزودا بشاشة مقاس 7ر6 بوصة.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي في فبراير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38426

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager