من المقرر أن تطلق شركة سامسونج للإلكترونيات هاتفًا ذكيًا جديدًا قابل للطي في شباط/فبراير المقبل وذلك قبل إصدار هاتفها المنتظر جالاكسي إس 11 الرائد العام المقبل، وفق ما أفادت به مصادر بالشركة اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية تجري حاليًا محادثات مع شركات الهاتف المحمول الثلاث في البلاد لإطلاق هاتفها الذكي الثاني القابل للطي محليا داخل البلاد، بهدف إطلاقه في شباط/فبراير.
وأضافت المصادر أن الشركة ستنظم حدثها في الولايات المتحدة في منتصف شهر شباط/فبراير، حيث ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول الهاتف القابل للطي الجديد. وسيكون النموذج القابل للطي متاحًا للبيع بسعر متوقع 1000 دولار تقريبا.
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التعليقات على سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي في فبراير
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