فيفو تسجل براءة اختراع لإضافة 4 كاميرا أمامية في هواتفها الذكية

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فيفو تسجل براءة اختراع لإضافة 4 كاميرا أمامية في هواتفها الذكية

سجلت شركة فيفو (Vivo)، الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، براءة اختراع تسمح بإضافة 4 كاميرات أمامية في ثقوب بشاشة الهواتف، بدلا من استخدام النتوء (نوتش) أو الكاميرات المنبثقة.

ولجأت بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى عمل نتوء (نوتش) عريض مقتطع من الشاشة من أجل إضافة أكثر من كاميرا أمامية، في حين لجأ البعض إلى تقنية الكاميرات المنبثقة.

وتتضمن براءة الاختراع، التي سجلتها فيفو في الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية CNIPA، إضافة 4 كاميرات أمامية، سواء في شكل زوج من الكاميرات في كل زاوية من الزوايا العليا للهاتف، أو كاميرا في كل زاوية من زوايا الهاتف الأربعة.

ولا يوجد تصريح رسمي من فيفو حول قرب إنتاجها لهاتف ذكي يتضمن 4 كاميرات أمامية، وإن كان يحسب لها تفكيرها الدائم في تطوير تصميمات الهواتف الذكية، حيث كانت أول شركة تطلق هاتفا ذكيا بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

المصدر: مشبك

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