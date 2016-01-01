تسريب: سامسونج ستعجل في الإعلان عن Galaxy S11 و Fold 2

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تسريب: سامسونج ستعجل في الإعلان عن Galaxy S11 و Fold 2

أفاد تقرير إخباري بأن شركة سامسونج ستعجل في الإعلان عن الجيل القادم من هواتفها الرائدة من سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S.

وكانت التسريبات السابقة تتحدث عن أن الشركة الكورية تعتزم الإعلان عن هاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير 2020، وذلك خلال حدث خاص ستقيمه في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 في مدينة برشلونة الإسبانية.

ولكن موقعًا إسرائيليًا قال إنه حصل على معلومات تفيد بأن سامسونج اختارت عدم الإعلان عن الجهاز في MWC 2020 الذي سوف ينطلق في 24 شباط/فبراير 2020، ولكنها ستعقد حدثًا في 11 شباط/فبراير في الولايات المتحدة.

وأضاف موقع g-rafa.co.il أن سامسونج تعتزم خلال الحدث ذاته الإعلان عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، كما تعتزم الإعلان عن سماعة أذن لاسلكية جديدة، باسم (جالاكسي بدز بلس) Galaxy Buds Plus، تمتاز بحجم أصغر، وبطارية أقوى، وآلية أكثر تقدمًا لإلغاء الضجيج. أما الشكل الخارجي لها، فسيكون مشابهًا للجيل الأول.

المصدر: اخبار التقنيه

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