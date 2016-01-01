

تسريب صورة حية تكشف الفرق بين أحجام هواتف Galaxy S11 تسريب صورة حية تكشف الفرق بين أحجام هواتف Galaxy S11

نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe ما قال إنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بالجيل القادم من هواتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 من شركة سامسونج.



وأظهرت الصورة الاختلاف في الأحجام بين الإصدارات الثلاثة المرتقبة للهاتف، وهي: (جالاكسي إس11) Galaxy S11، و(جالاكسي إس11إي) Galaxy S11e، و(جالاكسي إس11 بلس) Galaxy S11 Plus.



وكما هو متوقع، فإن (جالاكسي إس11) سيكون متوسط الحجم، بين (جالاكسي إس11 بلس) الأكبر، و(جالاكسي إس11 إي) الأصغر. مع الإشارة إلى أن التسريبات السابقة ذكرت أن (جالاكسي إس11) سيقدم شاشة بقياس 6.7 بوصات، في حين سيقدم (جالاكسي إس11 إي) شاشة بقياس 6.2 بوصات، أما (جالاكسي إس11 بلس) فسيقدم شاشة بقياس 6.9 بوصات.

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يُشار إلى أن قياسات هواتف (جالاكسي إس11) المرتقبة تختلف عن قياسات هواتف العام الحالي (جالاكسي إس10)، وذلك بالنظر إلى أن سامسونج تعتزم استخدام بطاريات أكبر حجمًا. كما يُشاع أن الشركة سوف تستخدم شاشات مختلفة تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.وتأتي هذه الصورة المسربة بالتزامن مع تقرير إخباري أفاد بأن شركة سامسونج ستعجل في الإعلان عن هواتف (جالاكسي إس11)، إلى جانب الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.ووفقًا للتقرير، فإن سامسونج لن تعلن عن الهواتف – كما كان متوقعًا – خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير 2020 بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكنها ستعقد حدثًا في 11 شباط/فبراير في الولايات المتحدة.