نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe ما قال إنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بالجيل القادم من هواتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 من شركة سامسونج.
وأظهرت الصورة الاختلاف في الأحجام بين الإصدارات الثلاثة المرتقبة للهاتف، وهي: (جالاكسي إس11) Galaxy S11، و(جالاكسي إس11إي) Galaxy S11e، و(جالاكسي إس11 بلس) Galaxy S11 Plus.
وكما هو متوقع، فإن (جالاكسي إس11) سيكون متوسط الحجم، بين (جالاكسي إس11 بلس) الأكبر، و(جالاكسي إس11 إي) الأصغر. مع الإشارة إلى أن التسريبات السابقة ذكرت أن (جالاكسي إس11) سيقدم شاشة بقياس 6.7 بوصات، في حين سيقدم (جالاكسي إس11 إي) شاشة بقياس 6.2 بوصات، أما (جالاكسي إس11 بلس) فسيقدم شاشة بقياس 6.9 بوصات.
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التعليقات على تسريب صورة حية تكشف الفرق بين أحجام هواتف Galaxy S11
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