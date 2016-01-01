

الجيل المقبل من الهاتف Huawei Mate X سيصدر في النصف الثاني من العام المقبل الجيل المقبل من الهاتف Huawei Mate X سيصدر في النصف الثاني من العام المقبل

لقد سمعنا بالفعل أن شركة Huawei تستعد للكشف عن نسخة مُحسنة من هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في شهر فبراير المقبل، وهذه النسخة ستضم المعالج HiSilicon Kirin 990 وستحمل على الأرجح إسم Huawei Mate Xs، ولكن هذه مجرد نسخة مُحسنة بسيطة لمنتج موجود بالفعل.



الآن، وفقا لإشاعة جديدة من تايوان، فيبدو أن الخليفة الحقيقي للهاتف Huawei Mate X سيصل في وقت ما خلال النصف الثاني من العام المقبل. بدأ بعض موردي مكونات الهاتف القادم للشركة، بما في ذلك المفاصل والشاشات، بالفعل عملية الإنتاج التجريبي للمكونات التي سيحتاجها خليفة الهاتف Huawei Mate X.



يُقال أن الشركات التايوانية المُصنعة للمفاصل ترى إمكانات واعدة من قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي، وبالتالي فهي تبحث عن زيادة طاقاتها الإنتاجية. ومع ذلك، تتطلب الأجهزة القابلة للطي تصاميم معقدة للمكونات، وهناك أيضًا قيود عندما يتعلق الأمر بالتزود بالشاشات المرنة، لذلك لا يزال من غير الواضح تمامًا كيف ستكون سلاسة سلسلة الإنتاج الضخم.

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كما هو الحال دائمًا عندما يتعلق الأمر بمثل هذه التقارير، فسوف يكون من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة. من المنطقي ألا تتخلى شركة Huawei عن الأجهزة القابلة للطي، وبالتالي فهي تعمل بالفعل على أجهزة أخرى قابلة للطي. بعد كل شيء، كانت هي وسامسونج الشركات الرائدة في هذا المجال.