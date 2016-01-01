

الهاتف Realme X50 5G يظهر في صورة رسمية، وسيضم قارئ البصمة على الجانب الهاتف Realme X50 5G يظهر في صورة رسمية، وسيضم قارئ البصمة على الجانب

ظهر الهاتف Realme X50 5G والذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه في اليوم السابع من شهر يناير المقبل في صورة رسمية نشرها رئيس قسم التسويق في شركة Realme، السيد Xu Qi Chase في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.



تُظهر الصورة التي نشرها السيد Xu Qi Chase الهاتف Realme X50 5G باللون الأزرق السماوي، وتصميم الواجهة الخلفية للهاتف والتي تضم أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي مع وضع شعار Realme أدناها. هذا التصميم يشبه تصميم الهاتفين Realme XT و Realme X2، ولكن بعد المعاينة الدقيقة، يمكنك أن ترى أن الفلاش موجود أسفل النص ولا يوجد نص تحت الكاميرا مُحاط بحلقات صفراء، وهو ما رأيناه على جميع هواتف Realme الذكية المزودة بأربع كاميرات في الواجهة الخلفية.



لا تحتوي الواجهة الخلفية للهاتف Realme X50 5G على قارئ بصمات الأصابع، مما قد يؤدي بنا بطبيعة الحال إلى تصديق أنه سيتم تضمينه في الشاشة. ومع ذلك، الصورة الواقعية التي شقت طريقها أيضًا اليوم إلى شبكة الإنترنت تُظهر لنا أن الأمر ليس كذلك. سيأتي الهاتف Realme X50 5G مع قارئ بصمات الأصابع على الجانب الأيمن مما يجعله أول هاتف من Realme يضم مستشعر بصمات الأصابع في هذا المكان.

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قام الحساب الرسمي لشركة Realme على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أيضًا بنشر صورة متحركة GIF تشوق لقدرات الكاميرا المقربة في الهاتف Realme X50 5G. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نعرف كل شيء عن الهاتف Realme X50 5G، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف بعد أقل من أسبوعين من الآن.