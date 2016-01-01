هاتف أبل “iPhone XR” هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في العالم خلال الربع الثالث من 2019

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صورة الخبر: هاتف أبل “iPhone XR” هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في العالم خلال الربع الثالث من 2019
هاتف أبل “iPhone XR” هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في العالم خلال الربع الثالث من 2019

قال تقرير جديد، صادر عن شركة أبحاث السوق “كاونتربوينت” Counterpoint، أن جهاز أبل أيفون إكس آر (Apple iPhone XR) هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعا خلال الربع الثالث من عام 2019.

وقال التقرير أن هاتف أبل أيفون إكس آر (iPhone XR) استحوذ على 3% من حصة السوق، في حين استحوذ هاتف “أيفون 11” (iPhone 11) على 1,6% من مبيعات هواتف أيفون العالمية، وقد ساهم هاتف أيفون إكس آر بأكثر من ربع إجمالي مبيعات شركة أبل خلال الربع الثالث من عام 2019.

وطرحت أبل هاتفها أيفون إكس آر (iPhone XR) في الأسواق في أكتوبر 2018، وهو يعمل برقاقة معالج أبل A12 Bionic بتقنية 7 نانومتر، ومعالج جرافيك Apple GPU، وذاكرة عشوائية (رام) بسعة 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 و128 و256 جيجابايت.

ولهاتف أبل أيفون إكس آر كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 7 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 2,942 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، والشحن اللاسلكي Qi، وطرحت أبل الهاتف في الأسواق بسعر يبدأ من 12 ألف جنيها مصريا تقريبا.

صورة الخبر: هاتف أبل “iPhone XR” هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في العالم خلال الربع الثالث من 2019

المصدر: مشبك

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