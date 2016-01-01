

الإعلان رسميا عن الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro، وكلاهما يدعمان 5G الإعلان رسميا عن الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro، وكلاهما يدعمان 5G

قامت شركة Oppo للتو بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في وطنها الأم، وهي السلسلة التي تضم حتى الآن الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro مع العلم بأن كلاهما يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G. وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 3 Pro، فهو يضم المعالج Snapdragon 765G، بينما يضم الهاتف Oppo Reno 3 المعالج Mediatek Dimensity 1000L.



Oppo Reno 3 Pro



بالنسبة للهاتف Oppo Reno 3 Pro، فهو يضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم 100% من التدرج اللوني DCI-P3 و +HDR10.

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الهاتف Oppo Reno 3 Pro يضم كذلك كاميرا مقربة بدقة 13 ميغابكسل في الخلف توفر تقريبًا بصريًا قدره ×2 وتقريبًا هجينًا قدره ×5. هذا الهاتف يضم أيضا كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميغابكسل.يأتي الهاتف Oppo Reno 3 Pro أيضًا مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وتقول شركة Oppo أنها واثقة من أن هذه البطارية قادرة على التعامل مع الطاقة الكبيرة التي تحتاج إليها تكنولوجيا 5G. وبصرف النظر عن البطارية، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.الهاتف Oppo Reno 3 Pro سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المتدرج والأرجواني المتدرج والأبيض اللؤلؤي مع العلم بأنه سيكلف ما يعادل 570$ لنسخة 8GB/128GB، وما يعادل 640$ لنسخة 12GB/256GB، ولكن يجب الإشارة إلى أن النسخة الأولى ستُعرض للطلب المسبق في اليوم 31 ديسمبر، بينما سيتم عرض النسخة الثانية للبيع إبتداء من 10 ديسمبر.Oppo Reno 3أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 3، فهو يضم نفس شاشة OLED المستخدمة في الهاتف Oppo Reno 3 Pro بإستثناء أن الهاتف Oppo Reno 3 يضم الكاميرا الأمامية في القطع الذي يتخذ شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.الهاتف Oppo Reno 3 يضم كذلك مستشعر بدقة 64 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية، فضلا عن مستشعر أحادي اللون في الكاميرا الثالثة، بينما تم تخصيص الكاميرا الرابعة والأخيرة لإلتقاط الصور المضببة الخلفية.المعالج Mediatek Dimensity 1000L المستخدم في هذا الهاتف يضم أربعة أنوية Cortex-A77، وأربعة أنوية Cortex-A55 أخرى، بينما يضم معالج الرسوميات Mali-G77. وتقول شركة MediaTek بأن هذا هو أسرع معالج يدعم نطاق Sub-6GHz 5G لأنه يستطيع بلوغ سرعة 4.7Gbps ويدعم معظم الشبكات إبتداء من 2G وصولاً إلى 5G.تقول شركة Oppo بأن الهاتف Oppo Reno 3 سيكون أسرع بنسبة 20 في المئة من أي منصة تستخدم أنوية Cortex-A76، وسيكون أذكى أيضًا. وبصرف النظر عن ذلك، فقد كشفت لنا شركة Oppo أيضًا أن الهاتف Oppo Reno 3 سيضم بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.الهاتف Oppo Reno 3 سيكون بدوره متوفرًا بنفس ألوان الهاتف Oppo Reno 3 Pro عندما يتم إطلاقه يوم 31 ديسمبر مقابل 485$ لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 530$ لنسخة 12GB/128GB.