كشفت تسريبات جديدة حول هواتف سامسونج المرتقبة من سلسلة “جالاكسي إس11” (Galaxy S11) عن الأحجام المتوقعة لهذه الهواتف وقياسات شاشاتها.
وبحسب الصور المنشورة على حساب “أيس يونيفرس” Ice Universe، على موقع تويتر، والتي يقول صاحبها أنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بهواتف “جالاكسي إس11” من شركة سامسونج (Samsung)، فإن هاتف سامسونج “جالاكسي إس11 بلس” Galaxy S11 Plus سيكون هو الأكبر حجما بين هواتف السلسلة، يليه هاتف “جالاكسي إس11” ثم هاتف “جالاكسي إس11إي” Galaxy S11E.
وتنسجم التسريبات الجديدة مع معلومات سابقة، قالت أن هاتف سامسونج جالاكسي إس11 بلس سيصدر بشاشة 6,9 بوصة، وأن قياس شاشة هاتف جالاكسي إس11 سيكون 6,7 بوصة، وقياس شاشة هاتف جالاكسي إس11إي سيكون 6,2 بوصة.
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التعليقات على تسريبات جديدة تكشف مقاسات هواتف سامسونج “Galaxy S11”.. وهذا هو موعد الإعلان الرسمي عنهم
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