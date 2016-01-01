

تسريبات جديدة تكشف مقاسات هواتف سامسونج “Galaxy S11”.. وهذا هو موعد الإعلان الرسمي عنهم تسريبات جديدة تكشف مقاسات هواتف سامسونج “Galaxy S11”.. وهذا هو موعد الإعلان الرسمي عنهم

كشفت تسريبات جديدة حول هواتف سامسونج المرتقبة من سلسلة “جالاكسي إس11” (Galaxy S11) عن الأحجام المتوقعة لهذه الهواتف وقياسات شاشاتها.



وبحسب الصور المنشورة على حساب “أيس يونيفرس” Ice Universe، على موقع تويتر، والتي يقول صاحبها أنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بهواتف “جالاكسي إس11” من شركة سامسونج (Samsung)، فإن هاتف سامسونج “جالاكسي إس11 بلس” Galaxy S11 Plus سيكون هو الأكبر حجما بين هواتف السلسلة، يليه هاتف “جالاكسي إس11” ثم هاتف “جالاكسي إس11إي” Galaxy S11E.



وتنسجم التسريبات الجديدة مع معلومات سابقة، قالت أن هاتف سامسونج جالاكسي إس11 بلس سيصدر بشاشة 6,9 بوصة، وأن قياس شاشة هاتف جالاكسي إس11 سيكون 6,7 بوصة، وقياس شاشة هاتف جالاكسي إس11إي سيكون 6,2 بوصة.

على جانب آخر، قال تقرير إخباري أن سامسونج لن تكشف عن هواتف سلسلتها جالاكسي إس11 خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة MWC 2020، والذي سينعقد في الفترة من 24 إلى 27 فبراير القادم، وإنما ستعقد سامسونج حدثا لها في 11 فبراير القادم قبل المؤتمر للإعلان عن سلسلة هواتف جالاكسي إس11 الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإعلان عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد 2” (Galaxy Fold 2).



