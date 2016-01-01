الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول

صورة الخبر: الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول
الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول

يلجأ كثيرون لشحن هاتفهم المحمول طوال الليل، لكن الخبراء يحذرون من ذلك لأنه يقلل من عمر البطارية.
ويقول دومينيك شولت، المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات: "إذا شحنت هاتفك طوال الليل، وتركته ساعات بعد أن يصل إلى 100% من الشحن، فهذا يسرع من شيخوخة البطارية".
و في الواقع، مع تقدم عمر بطارية الليثيوم أيون، يتغير تركيبها الكيماوي، وتصبح أقل كفاءة في تخزين الطاقة وتوصيلها إلى جهازك.
و لا شك أن لجميع بطاريات الليثيوم أيون عمر افتراضي محدود لا يمكن تجاوزه.
وينصح شولت بشحن البطارية إلى أقل من 100%، ورفع الجهاز عن الشحن مباشرة، والامتناع عن تركه يشحن طوال الليل، للحفاظ على البطارية لوقت أطول.
وإذا خططت لتخزين هاتفك دون استخدام لبعض الوقت، يفضل أن يتراوح شحن البطارية بين 30 و50%، وهو النطاق الأفضل لمنع تلف بطارية الليثيوم أيون، بحسب "ميرور" البريطانية.

المصدر: موقع 24

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3635

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager