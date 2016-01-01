

تقرير جديد يكشف عن موعد وصول الهاتف LG V60 ThinQ، ويؤكد دعمه لـ 5G تقرير جديد يكشف عن موعد وصول الهاتف LG V60 ThinQ، ويؤكد دعمه لـ 5G

أعلنت شركة LG عن الهاتف LG V50 ThinQ 5G في وقت سابق من هذا العام، وبالضبط في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية. وفي حالة إذا كان التقرير الذي وردنا اليوم صحيحًا، فسوف نرى الشركة الكورية الجنوبية تكشف النقاب رسميًا عن خليفته والذي من المرجح أن يحمل إسم LG V60 ThinQ في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في شهر فبراير من العام المقبل.



كما هو الحال مع الهاتف LG V50 ThinQ الحالي، فالهاتف LG V60 ThinQ القادم سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وستُعلن شركة LG عن ملحق DualScreen للهاتف مع تصميم مُحسن. عمومًا، التفاصيل المتعلقة بالهاتف LG V60 ThinQ شحيحة في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن يأتي مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.



أعلنت شركة LG أيضًا عن الهاتفين LG G8 ThinQ و LG G8s ThinQ جنبًا إلى جنب مع LG V50 ThinQ هذا العام، والآن يبقى أن نرى ما إذا كانت LG ستكشف عن خلفيهما في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 خلال العام المقبل إلى جانب LG V60 ThinQ