

مفاجأة سامسونج.. 3 هواتف جديدة قبل نهاية 2019 (صور ومواصفات وأسعار) مفاجأة سامسونج.. 3 هواتف جديدة قبل نهاية 2019 (صور ومواصفات وأسعار)

لم تشأ شركة سامسونج، أن ينتهي العام 2019، دون أن تفاجئ سوق الهواتف الذكية بـ 3 هواتف جديدة، تؤكد بها عودتها إلى سوق الهواتف الاقتصادية والمتوسطة الذي كانت تسيطر عليه هواوي قبل أن تنتقل السيطرة إلى شاومي وريلمي.



الهاتف الأول هو سامسونج جالاكسي A01، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية. ويأتي بشاشة 5.7 بوصة بجودة 301 بكسل، ومعالج ثماني الأنوية لكن سامسونج لم توفر معلومات عن نوعه.



الهاتف مصنوع من البلاستيك، ويعمل بأحدث نسخة من نظام أندرويد، مع ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا وذاكرة تخزين 16 جيجا.

الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابكسل، والأمامية 5 ميجا بكسل، مع بطارية 3 آلاف مللي أمبير.وبالنظر إلى المواصفات المتواضعة للهاتف، لا يتوقع أن يتجاوز سعره 1600 جنيه مصري.الهاتف الثاني سامسونج جالاكسي A51، وينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة ويأتي بشاشة سوبر أموليد 6.5 بوصة بجودة 405 بكسل، ومعالج إكسينوس 9611 ثماني الأنوية.الهاتف مصنوع من البلاستيك، لكن الشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريللا 3، ويعمل بأحدث نسخة من نظام أندرويد، مع ذاكرة عشوائية رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا.الكاميرا الخلفية رباعية العدسات بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابكسل، والأمامية 32 ميجابكسل، مع بطارية 4 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن السريع.ولم تعلن سامسونج عن سعر الهاتف حتى الآن، لكن المرجح أن يزيد على 6 آلاف جنيه.الهاتف الثالث سامسونج جالاكسي A71، وينتمي إلى فئة الهواتف فوق المتوسطة ويأتي بشاشة سوبر أموليد 6.7 بوصة بجودة 393 بكسل، ومعالج سنابدراجون 730 ثماني الأنوية.الهاتف مصنوع من البلاستيك، لكن الشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريللا 3، ويعمل بأحدث نسخة من نظام أندرويد، مع ذاكرة عشوائية رام 6 جيجا أو 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا.الكاميرا الخلفية رباعية العدسات بدقة 64 و 12 و 5 و 5 ميجابكسل، والأمامية 32 ميجابكسل، مع بطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع.ولم تعلن سامسونج عن سعر الهاتف حتى الآن، لكن المرجح أن يزيد على 7 آلاف جنيه.











