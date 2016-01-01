

إل جي ستطلق LG V60 ThinQ الداعم لشبكات 5G في MWC 2020 إل جي ستطلق LG V60 ThinQ الداعم لشبكات 5G في MWC 2020

تستعد شركة إل جي الكورية الجنوبية لإطلاق أحدث هواتفها الذكية LG V60 ThinQ في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 في برشلونة، المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 27 فبراير، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة كوريا هيرالد Korea Herald، التي تستشهد بمصدر لم يكشف عن اسمه في الصناعة.



وتراجعت شعبية شركة إل جي للهواتف الذكية عن السابق، لكن محبي الشركة يواصلون شراء هواتفها الذكية الراقية، وتتضمن سلسلة V مجموعة من الهواتف الرئيسية للشركة، واشتهرت السلسلة بقدراتها الصوتية والكاميرا.



وبحسب التقرير، فإن الشركة الكورية الجنوبية ستزود الجهاز بدعم لاتصالات الجيل الخامس 5G، إلى جانب القدرة على استخدام ملحق الشاشة المزدوجة Dual Screen من إل جي.

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ومن المفترض أن يكون LG V60 ThinQ أول هاتف ذكي للشركة لعام 2020، وقد يعمل بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 865، وسيوسع وجودها في قطاع الجيل الخامس 5G في الأسواق الرئيسية التي تدعم الجيل التالي من التكنولوجيا اللاسلكية، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.وبصرف النظر عن اتصال الجيل الخامس 5G، فإن التقرير يوضح أن هاتف LG V60 ThinQ مزود أيضًا بوظيفة الشاشة المزدوجة من خلال ملحق LG Dual Screen، بحيث سيكون للهاتف نفسه شاشة أساسية، بينما يقوم الملحق عند وصله بالجهاز بإضافة شاشة ثانية، ويتصل الملحق بالهاتف باستخدام منفذ USB Type-C، ويعمل كحافظة للهاتف نفسه.كما سيتم تزويد ملحق LG Dual Screen الجديد ببنية قابلة للطي مطورة، واعتمدت النسخة السابقة تقنية “مفصل التوقف الحر”، والتي تم تصميمها لإضافة القدرة على التوقف مع الاستمرار على الشاشة الثانية في أي وضع مما يتيح للمستخدم إمكانية إيقاف الشاشة وإمساكها بأي زاوية.وكانت الشركة قد أعلنت عن هاتف V50 ThinQ 5G في وقت سابق من هذا العام في مؤتمر MWC 2019، كما أعلنت أيضًا عن إطلاق G8 ThinQ و G8s ThinQ جنبًا إلى جنب مع V50 ThinQ هذا العام، وتمتلك إل جي مجموعة من الهواتف الذكية الداعمة للجيل الخامس في العديد من الأسواق حيث تتوفر تلك الشبكة.