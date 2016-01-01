أكدت شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، أن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من الحاسب اللوحي المملوك لها Galaxy Tab S6 سيتم طرحها قريبًا بالأسواق، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.
وسيتوفر جهاز Galaxy Tab S6 قريبًا مع شبكة الجيل الخامس، مما يجعله الجهاز اللوحي الأول الذي يتميز باتصال أسرع إنترنت، وقد رصد موقع SamMobile، المتخصص بأخبار شركة سامسونج، أن الشركة قامت بإدراج جهاز جالاكسي تاب إس6 5G في موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا عن الجهاز بعد.
ونشرت عملاقة التقنية عرضًا جديدًا في كوريا الجنوبية يتضمن خصومات وهدايا مجانية لمن يشتري عددًا من منتجاتها، ومن تلك المنتجات Galaxy Tab S6 5G، حيث أشارت الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بها في كوريا أنه قادم قريبًا.
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التعليقات على قريبا.. سامسونج تكشف عن Galaxy Tab S6 5G.. صور
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