

الهاتف Pocophone F2 قد يصل في العام المقبل لمنافسة رواد السوق الهاتف Pocophone F2 قد يصل في العام المقبل لمنافسة رواد السوق

ظهرت العلامة التجارية الفرعية Pocophone التابعة لشركة Xiaomi لأول مرة بالهند في شهر أغسطس من العام الماضي مع الهاتف Pocophone F1. لقد حقق هذا الهاتف نجاحًا كبيرًا لأنه جاء بمواصفات عالية المستوى وبسعر مذهل.



كان المستهلكون ووسائل الإعلام على حد سواء يتوقعون خليفة للهاتف Pocophone F1 هذا العام. كانت هناك شائعات حول إمكانية إطلاق الهاتف Redmi K20 Pro تحت إسم Pocophone F2 في الهند، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف. ما زلنا لا نعرف متى سيتم إطلاق الهاتف Pocophone F2 بالضبط، ولكن الرئيس العالمي للشركة، السيد Alvin Tse قال إننا سنسمع المزيد عن هذا الهاتف في العام المقبل. يشير هذا إلى أننا قد نرى الهاتف الرائد التالي لشركة Pocophone في العام 2020، والذي من المحتمل أن يحمل إسم Pocophone F2.



لم تكشف لنا Pocophone عن أي تفاصيل إضافية حول الهاتف Pocophone F2، ولكننا نتوقع أن نسمع المزيد عنها في الأسابيع المقبلة.