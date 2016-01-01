

برنامج آبل للمكافآت مقابل الثغرات الأمنية أصبح مفتوحًا للجميع برنامج آبل للمكافآت مقابل الثغرات الأمنية أصبح مفتوحًا للجميع

نتخيل أن العديد من الشركات التقنية الكبرى تُخضع منتجاتها للعديد من الإختبارات قبل أن تقرر ما إذا كانت جيدة بما فيه الكفاية ليتم إطلاقها للجماهير. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، رأينا العديد من عمليات الإطلاق لمنتجات إتضح في نهاية المطاف أنها تعاني من بعض الأخطاء التي لم يتم إكتشافها أثناء الإختبارات.



هذا هو السبب في وجود برامج المكافآت مقابل الثغرات الأمنية، حيث تكافئ الشركات الجمهور على إكتشاف الثغرات الأمنية التي ربما تكون فوتتها الشركة. الآن، يبدو أن برنامج المكافآت مقابل الأخطاء الخاص بشركة آبل قد فتح أبوابه أمام الجميع. في السابق، كان لدى الشركة برنامج للمكافآت مقابل الأخطاء ولكن هذا البرنامج كان يعتمد على نظام الدعوات فقط.



تم انتقاد هذا القرار لأنه يشير إلى أن أولئك الذين لم تتم دعوتهم قد يميلون إلى بيع الثغرات الأمنية التي إكتشفوها إلى الحكومات والشركات الأخرى التي قد تستفيد من هذه الثغرات الأمنية لمحاولة إختراق منتجات وبرمجيات آبل. الآن وقد أصبح البرنامج مفتوحًا للجميع، نأمل ألا يكون الأمر كذلك، خاصة وأن آبل تقدم مكافآت تصل إلى مليون دولار على شكل مكافآت.

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بخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة آبل بالقول : ” أولويتنا هي حل المشكلات المؤكدة في أسرع وقت ممكن من أجل حماية العملاء بشكل أفضل. تقدم آبل تقديرًا علنيًا لأولئك الذين يقدمون تقارير صالحة، وسوف تطابق تبرعات دفع المكافآت للجمعيات الخيرية المؤهلة “. إذا كنت مهتمًا بمساعدة آبل على إصلاح الثغرات الأمنية التي تعاني منها منتجاتها وكسب بعض الأموال أثناء القيام بذلك، فبإمكانك التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة آبل للمكافآت للحصول على المزيد من التفاصيل.