

الكشف رسميا عن Realme X50 5G بعد ساعات.. تعرف على السعر الكشف رسميا عن Realme X50 5G بعد ساعات.. تعرف على السعر

من المنتظر أن تكشف شركة Realme عن أيقونتها الجديدة X50 5G بعد ساعات قليلة، وهذه النسخة التى تتميز عن سابقتها بتقنية اتصال الجيل الخامس، لسرعة استقبال وإرسال بيانات ممكنة.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Realme X50 5G بمعالج Snapdragon 765 الذى يوفر أداء فى غاية السلاسة للهاتف، الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات.



وتوفر تلك التقنية سرعة خارقة فى إرسال البيانات بسرعة 1.2 جيجا بايت على سرعة 4G، و 3.7 جيجابايت على سرعة 5G، وستأتى الشاشة كاملة ولكن بثقب للكاميرا الأمامية فى أقصى اليسار، وبطارية عملاقة سعة 4000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع.

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يذكر أن الهاتف سيأتى بكاميرا أمامية مزدوجة توفر وضعية التصوير البورتريه لصور السيلفى، مع شاشة ذات فتحة مثقوبة في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية.كما أن هاتف Realme X50 5G سيكون متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة، مما يعني سهولة الإنتقال وتغطية 5G الواسعة النطاق، ويمكنك الحصول عليه مقابل 285 دولار أمريكى.