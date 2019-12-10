بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا أخيرًا عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G، وهما الهاتفان اللذان يضمان شاشات بحجم 6.67 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.
Redmi K30 5G
الهاتف Redmi K30 5G يُعتبر أول هاتف مُزود بالمعالج Snapdragon 765G مما يجعله متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ما يجعله أول هاتف من العلامة التجارية الفرعية الصينية يدعم شبكات الجيل الخامس. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11، وبأربع خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/128GB و 8GB/256GB.
الهاتف Redmi K30 5G يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيمن العلوي من الشاشة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Redmi K30 5G الجديد يضم أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
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التعليقات على Redmi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G
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