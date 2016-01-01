هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف

صورة الخبر: هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف

أعلنت شركة هواوي يوم الجمعة عن عدد الهواتف التي حصلت على واجهة المستخدم الأحدث EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

وقالت عملاقة التقنية الصينية: إن 10 ملايين هاتف من هواتفها أصبحت تعمل بواجهة المستخدم EMUI 10، وذلك بعد أربعة أشهر من الإعلان عنها. وكانت الشركة قد قالت قبل نحو 3 أسابيع: إن مليون هاتف حصل على EMUI 10، وها هو الرقم يتجاوز العشرة ملايين.

وأُطلقت واجهة المستخدم EMUI 10 أول مرة مع هواتف (هواوي ميت 30) Huawei Mate 30، ثم بدأت الشركة إطلاق الواجهة للمزيد من هواتفها وقد أعلنت قبل مدة عن قائمة تشمل 33 هاتفًا سوف تحصل على EMUI 10، ولكن على مراحل.

أما المرحلة الأولى فقد كانت للهواتف الرائدة، بما في ذلك: (بي30)، و(بي30 برو)، و(ميت 20)، و(ميت 20 برو)، و(ميت 20 إكس)، و(ميت 20 آر إس بورشه ديزاين). وقبل يومين بدأت الشركة إطلاق الواجهة لـ 16 من هواتفها.

المصدر: اخبار التقنيه

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29684

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager