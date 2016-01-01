هل اختراق أجهزة آيفون المحمية ممكن؟

تدعي شركة أمن سيبراني واقع مقرها في روسيا أنها وجدت طريقة للوصول إلى بيانات جهاز آيفون محمي، وقالت Elcomsoft، التي تبيع الأدوات لوكالات إنفاذ القانون للوصول إلى أجهزة آيفون المقفلة: إنها قادرة الآن على استخراج بعض البيانات من أجهزة آيفون وآيباد المقفلة التي تعمل بواسطة أي إصدار من iOS من 12.0 إلى 13.3، وحتى ضمن الوضع الأكثر أمانًا (BFU).
هذا وتمثل أجهزة BFU هواتف تم إيقاف تشغيلها أو إعادة تشغيلها ولم يتم إلغاء قفلها لاحقًا عن طريق إدخال رمز مرور قفل الشاشة الصحيح، بحيث من المفترض أن يظل محتوى آيفون مشفرًا بشكل آمن إلى أن يدخل المستخدم رمز المرور الخاص بقفل الشاشة، والذي يعد ضروريًا لإنشاء مفتاح التشفير وفك تشفير نظام ملفات آيفون.
وتبيع الشركة الروسية مجموعة أدوات Elcomsoft iOS Forensic Toolk بسعر 1495 دولارًا أمريكيًا، وتدعي أن الأداة تعمل حتى بعد إعادة التشغيل، حيث إنها تستفيد من مشكلة أمنية معروفة باسم Checkm8 في بعض طرز آيفون وآيباد، والتي تتعلق باستغلال ثغرة أمنية موجودة في معظم شرائح A-series.
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