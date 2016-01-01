عرض مغري.. اشتر iPhone 6S Plus بـ3300 جنيه فقط

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عرض مغري.. اشتر iPhone 6S Plus بـ3300 جنيه فقط

بالطبع أن تقتنى واحدًا من إصدارات هاتف آيفون الشهير هو حلم للعديد من الملايين حول العالم، فهو الهاتف الأكثر شهرة فى الـ 10 سنوات الأخيرة، لما يمتلكه من مواصفات وأداء سلس، ولكن سعر منتجات آبل المرتفع يقف كعقبة فى وجه عشاق التفاحة الفاخرة ،ولكنه لازال يمكنك الحصول على هاتف iPhone 6S Plus بـ 3300 جنيه فقط.

وبحسب مجلة فوربس، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 16 جيجابايت، باللون الوردى مقابل 205 دولارا أمريكيا، ما يعادل 3300 جنيه مصري.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصة أمازون للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2015 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم iPhone 6S Plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، مع بطارية عملاقة سعة 2750 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch displa، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ويمكنك شراؤه هاتف iPhone 6S Plus من منصة أمازون عبر هذا الرابط

https://www.amazon.com/Apple-iPhone-6S-Plus-Unlocked/dp/B01N0AMN4O/ref=sr_1_1?keywords=iphone%2Bunlocked&qid=1577021316&refinements=p_89%3AApple%2Cp_n_feature_twenty_browse-bin%3A17881878011%2Cp_n_feature_seven_browse-bin%3A6215731011&rnid=6215726011&s=mobile&sr=1-1&th=1

المصدر: صدى البلد

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