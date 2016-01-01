بالطبع أن تقتنى واحدًا من إصدارات هاتف آيفون الشهير هو حلم للعديد من الملايين حول العالم، فهو الهاتف الأكثر شهرة فى الـ 10 سنوات الأخيرة، لما يمتلكه من مواصفات وأداء سلس، ولكن سعر منتجات آبل المرتفع يقف كعقبة فى وجه عشاق التفاحة الفاخرة ،ولكنه لازال يمكنك الحصول على هاتف iPhone 6S Plus بـ 3300 جنيه فقط.
وبحسب مجلة فوربس، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 16 جيجابايت، باللون الوردى مقابل 205 دولارا أمريكيا، ما يعادل 3300 جنيه مصري.
ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصة أمازون للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2015 من قبل آبل الأمريكية.
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التعليقات على عرض مغري.. اشتر iPhone 6S Plus بـ3300 جنيه فقط
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