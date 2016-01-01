

تأجيل Razr Fold بسبب الطلب الخرافي عليه ! تأجيل Razr Fold بسبب الطلب الخرافي عليه !

سيتم تأجيل طرح Razr Fold بسبب الطلب المرتفع على الهاتف وهذا ما قالته موتورلا في تصريح رسمي لها.





يعتبر هاتف Razr Fold هو النسخة الجديدة من سلسلة موتورلا المحبوبة والتي كانت منتشرة في الفترة من 2007-2010 قبل أن يبدأ موقف الشركة في السوق في الضعف وإنخفاض المبيعات.



وجاء الإعلان عن هذا الهاتف في نوفمبر الماضي بعدما قامت شركة لينوفو الصينية بالإستحواذ على موتورلا وشراءها رسمياً، حيث كان من المفترض أن يصدر الهاتف بشكل رسمي في يناير القادم.

قد يعجبك أيضا... loading...

ولكن وبسبب الطلب المرتفع للغاية على الهاتف فإن الشركة إضطرت إلى تأجيل إطلاق الهاتف وتحديد موعد آخر لفتح الطلب المسبق على الهاتف وهذا الموعد لم يحدد بعد.تأجيل Razr fold لضمان جودة الهاتف وتجنب المشاكلوبحسب ما قالته الشركة أيضاً أنها تنوي تعديل الطلب المسبق لهاتف Razr Fold لتلبية طلب المستهلكين بشكل أفضل وأنهم يعملون على تحديد الكميات المناسبة لتصنيع الهاتف والجدول الزمني المناسب حتى يضمنوا أعلى جودة ممكنة للهاتف.كانت موضة الهواتف القابلة للطي فرصة ذهبية لتتمكن سلسلة Razor وموتورلا من العودة إلى الساحة مجدداً والمنافسة خصوصاً بعد إنسحاب الشركة بشكل شبه كامل من سوق الهواتف المحمولة.ولكن بالطبع كعادة كل التقنيات الجديدة فإن تقنية الهواتف القابلة للطي لازلت غير مطورة بالشكل الكافي ولازلت تعاني من بعض المشاكل وهذا ما رأيناه مع إطلاق الـ Galaxy Fold.على أي حال نأمل أن يكون إطلاق Razr Fold الجديد أفضل حالاً من مثيله Galaxy Fold وبالطبع نأمل في سعر منطقي بعض الشيء.